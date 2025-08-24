В горах резко снизилась температура воздуха. Кое-где столбик термометра опустился до +2°.

Лето в Карпатах завершается первым снегом. Утром воскресенья, 24 августа, на горе Поп Иван выпал снег. Кроме того, осадки зафиксированы возле Говерлы.

Как сообщил в Facebook работник обсерватории на горе Поп Иван от Карпатского национального университета Василий Фицак, температура воздуха на вершине опустилась до 2° тепла.

"День Независимости. На горе Поп Иван - гроза, град, снег и усиление ветра", - написал Фицак.

Зато в Facebook "Горные спасатели Прикарпатья" сообщили, что снег также выпал в урочище Заросляк.

"По состоянию на 9:30 24 августа в урочище Заросляк ветер западный - 2-8 метров в секунду. Температура воздуха - 2° тепла. Осадки в виде дождя и града", - говорится в сообщении.

Погода в Украине 24 августа

На День Независимости, 24 августа, в Украине будет мокрая и свежая погода. Осадки ожидаются практически по всей стране, только на юго-востоке будет сухо. Столбики термометров на западе и севере покажут +15°...+20°. На остальной территории будет +20°....+25° и только местами на юго-востоке воздух прогреется до +27°.

