Лукашенко цинично пожелал 'мирного неба' Украине в День Независимости

Диктатор заявил о связи украинцев и белорусов, напомнив о "дружбе" между народами.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко выдал циничное поздравление для Украины в День Независимости.

В поздравлении, опубликованном пресс-службой диктатора, он заявил, что назначением белорусского и украинского народов - "жить рядом в мире и согласии". Он убеждает, что Беларусь "и дальше остается открытой для украинцев".

"Близкое сосуществование установило между нашими людьми неразрывные кровные связи, закрепленные общей исторической судьбой, общими христианскими ценностями и искренней дружбой. Как бы ни тянули в разные стороны внешние силы, Беларусь и дальше остается открытой для украинцев. Мы настроены на взаимовыгодное сотрудничество и конструктивный диалог с нашими южными соседями", - заявил Лукашенко.

Кроме того, диктатор цинично пожелал Украине "мирного неба, солидарности и по-настоящему независимого развития". В то же время в поздравлении он не упомянул о войне, которую Россия развязала против Украины, в том числе при поддержке Беларуси.

Война в Украине - позиция Беларуси

Беларусь с начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года выступила союзником Москвы, предоставив свою территорию для размещения российских войск и запуска ракетных ударов по Украине. Хотя белорусская армия непосредственно не участвует в боевых действиях, режим Александра Лукашенко предоставляет Кремлю логистическую, политическую и военную поддержку. Минск разрешил размещение российской авиации, систем ПВО и даже тактического ядерного оружия на своей территории.

В то же время Лукашенко пытается избегать прямой отправки белорусских военных на фронт, опасаясь внутренней дестабилизации и потери контроля. Белорусская оппозиция, в частности Светлана Тихановская, последовательно заявляет, что режим Лукашенко втянул страну в войну вопреки воле народа.

