Неприятный инцидент случился во время прохождения скалистого маршрута.

Известная украинская блогерша Елена Мандзюк травмировалась во время похода в горах. На одной из троп скалистого маршрута женщина упала головой вниз.

В своем блоге в Instagram инфлюенсер сообщила о неприятном инциденте, случившемся с ней в Карпатах. Как выяснилось, Елена ушиблась во время прохождения одного из горных путей.

По словам блогера, она несла на плечах тяжелый багаж и допустила ошибку, сделав неправильный шаг на опасной тропе. Из-за этого Мандзюк упала лицом вниз посреди самых камней и сильно испугалась.

"Я травмировалась в походе. Мы поднимались по вершине горы, сложный скалистый маршрут... один неправильный шаг, и я упала лицом вниз, с 15-килограммовым рюкзаком за спиной. Камни, боль в коленях, отсутствие связи, и первая мысль: "Как меня отсюда вообще заберут? Можно вызвать вертолет?". Ну, конечно, там не было никакой связи", - рассказала блогерша.

К счастью, Елена Мандзюк не получила сильных травм. Ей повезло приземлиться лицом на травяной участок. При этом она отметила, что несколько повредила колено.

"Мы и смеялись, и плакали. К счастью, именно лицом я упала в траву и умылась росой, через минут 10 смогла разогнуть колено и идти дальше", - написала Елена.

Вместе с тем инфлюенсер добавила, что даже падение и травма не слишком испортили ее отдых, ведь ей вовремя пришла на помощь подруга.

"Испортило ли это поход? Немножко, потому что боль постоянно ощущалась, а маршрут довольно непростой, но иметь такую подругу как Катя рядом - и все как рукой снимает", - написала Мандзюк.

Напомним, что недавно против блогерши Елены Мандзюк, открыли уголовное дело, из-за ее заявления об избиении русскоязычных детей.

