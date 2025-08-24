В сентябре здесь сохраняется приятная теплая погода.

Если вы планируете морской отдых в Европе, однако не любите слишком знойную погоду огромные толпы людей, то лучшим периодом для путешествий будет сентябрь, или даже начало октября. Издание traveloffpath.com рассказало о четырех недооцененных направлениях, где этой осенью будет меньше людей и приятная температура.

Валлетта, столица Мальты

Мальта может похвастаться сказочными городами-крепостями, величественными базиликами в стиле барокко и очаровательными прибрежными деревнями, окруженными бирюзовыми водами.

Хотя в межсезонье здесь может быть довольно многолюдно, большинство мальтийских прибрежных курортов с сентября относительно тихие. Кроме того, благодаря географическому положению на крайнем юге Европы, здесь почти каждый день температура достигает 28°C.

Трогир, Хорватия

Трогир – это миниатюрный Сплит, расположенный всего в 27 километрах к северу вдоль Адриатического побережья. Разница лишь в том, что он не привлекает местных любителей клубов. В Трогир приезжают, чтобы окунуться в атмосферу старины, и сбежать от толпы.

При этом осень – идеальное время для посещения Хорватии: средняя температура днём составляет 25°C, а ночью – 18°C. К тому же, вода ещё тёплая.ю

Сирос, Греция

Сирос – более необычный и малотуристический брат Санторини.

При этом на Сиросе есть немало малолюдных прибрежных курортов, например, Галиссас и Кини. Вас ждут длинные песчаные пляжи, сверкающая вода и тёплая погода. Что касается погоды, то в межсезонье на Сиросе выпадает гораздо меньше осадков, чем в материковой Греции: дневной максимум составляет 25–29 °C, а ночной - 19–21 °C.

Фавиньяна, Италия

Расположенный примерно в 12 морских милях от западного побережья Сицилии, Фавиньяна – это поистине нетронутый остров, который ещё не испорчен цивилизацией.

Это, прежде всего, пляжный отдых с множеством укромных бухт и природных бассейнов. Самый известный из них, Кала-Адзурра, предлагает кристально чистое море и бар, где можно быстро пообедать на свежем воздухе. И к тому же, здесь нет толп сицилийских туристов.

Фавиньяна также удивительно миниатюрна: её площадь составляет всего 19,38 квадратных миль, и вы можете обойти весь остров пешком или на велосипеде. При этом даже в межсезонье здесь тепло — 25°C.

