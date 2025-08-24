Самолет во время транспортировки столкнулся со столбом, после чего врезался в ограждение на дороге.

В Ереване российский истребитель МиГ-29 столкнулся со столбом, сообщают армянские СМИ. Видео с крушением истребителя опубликовал YouTube-канал ARMENIAN WORLD.

Отмечается, что инцидент произошел в ночь на 24 августа. Самолет во время транспортировки по проспекту Аршакуняц столкнулся со столбом, после чего врезался в ограждение на дороге.

Отмечается, что предварительно, пострадавших в результате аварии нет. Патрульные и сотрудники Военной полиции Министерства обороны Армении перекрыли движение на участке дороги к аэропорту Эребуни.

Видео дня

Как отмечает "Милитарный", самолет, который попал в аварию, - истребитель МиГ-29А с бортовым номером "15 красный" (RF-92181, заводской номер 2960526360) 1989 года производства, дислоцированный на 3624-й авиабазе Эребуни в рамках ОДКБ.

Эта авиабаза стала последним местом службы истребителей МиГ-29А, которые воздушно-космические силы России активно списывают.

"Не исключено, что на момент аварии самолет транспортировали после снятия с вооружения, поскольку последний раз он был замечен в воздухе еще в 2022 году", - пишет издание.

МиГ-29 - новости

Ранее в сети появилось видео очередного "ноу-хау" россиян - интеграции беспилотного перехватчика на истребитель МиГ-29.

На видео квадрокоптер, вероятно, прикреплен к самолету с помощью обычных стяжек. Однако эксперты отмечают, что практичность такого решения является, мягко говоря, крайне сомнительной - очевидно, самолет просто не сможет запустить дрон.

Также напомним, в середине июля дроны атаковали Луховицкий авиационный завод, который выпускает истребители МиГ-29, МиГ-23, МиГ-29К/КУБ, МиГ-29М/М2.

Вас также могут заинтересовать новости: