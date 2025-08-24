Qi2 25W будет работает на всех iPhone 16, кроме 16e.

В бета-версии iOS 26 обнаружили, что смартфоны iPhone 16 получили поддержку зарядки стандарта Qi2 с мощностью до 25 Вт, и теперь для быстрой зарядки можно использовать не только фирменные MagSafe-аксессуары, но и сторонние устройства.

Qi2 25W - это обновлённая версия открытого стандарта беспроводной зарядки от Wireless Power Consortium, которая подняла потолок мощности с 15 Вт до 25 Вт и была представлена в июле этого года.

Обновление станет доступно всем пользователям уже в следующем месяце, вероятно, вместе с анонсом iPhone 17.

Ранее достичь скорости в 25 Вт можно было лишь при помощи оригинальной зарядки MagSafe и блока питания Apple на 30 Вт. Теперь же подходят и сторонние решения.

При этом функция доступна не для всех. Из всей линейки iPhone 16 поддержку Qi2 не получил лишь iPhone 16e.

