Украина впервые получит ракето-бомбы нового поколения от США.

Украина вскоре получит на вооружение новое высокотехнологичное авиационное вооружение - управляемые ракето-бомбы Extended Range Attack Munition (ERAM). Поставка ожидается в начале октября, сообщает The Wall Street Journal.

ERAM вошли в оборонный пакет на 850 млн долларов, профинансированного преимущественно европейскими партнерами. В целом США согласовали продажу Украине 3350 единиц этого вооружения, однако фактические поставки могут растянуться на несколько лет из-за объемов производства.

Что известно о ERAM

Как пишет Defence Express, это гибрид авиационной бомбы и крылатой ракеты, созданный специально для Украины.

Видео дня

Дальность поражения - до 463 км, скорость полета - не менее 763 км/ч, точность - около 10 метров.

Боеприпас может оснащаться головкой Quicksink, позволяющей бить по морским целям, а также адаптироваться для борьбы с беспилотниками.

Производство стартовало по ускоренному графику: от заказа в январе 2024 года до первой поставки пройдет всего 9 месяцев.

Эксперты отмечают, что использование ERAM может быть ограниченным. Вероятно, Киев будет иметь право без дополнительных согласований применять эти ракето-бомбы против оккупированных территорий, тогда как удары по территории РФ потребуют отдельного "зеленого света" от США.

При этом аналитики предостерегают от возможных технических трудностей. Ранее подобное оружие - GLSDB для HIMARS - оказалось уязвимым к российским системам РЭБ, и Пентагону пришлось дорабатывать его.

Вас также могут заинтересовать новости: