Фагот также откровенно рассказал, как относились россияне к украинским артистам.

Украинский певец и лидер группы "ТНМК" Олег Фагот Михайлюта вспомнил гастроли в РФ.

Не секрет, что до начала полномасштабного вторжения группа "Танок на майдане Конго" ездила с концертами в страну-агрессор. Еще тогда, по словам Фагота, чувствовалось их пренебрежительное отношение к украинцам.

"Конечно, чувствовалось, что украинцы и россияне - не братья. Мы много ездили на фестивали, давали сольные и клубные концерты, корпоративы. Всего хватало. Но с каждым последующим приездом все больше хотелось побыстрее оттуда уехать. Атмосфера была тяжелая. И не только в отношении к другим - они и между собой жили в постоянной ненависти. Бывали и приятные моменты, но глобально - это всегда был прессинг: паспортные контроли, милицейские облавы, обязательные регистрации. Постоянный дискомфорт", - подчеркнул Михайлюта в интервью OBOZ.UA.

Певец также вспомнил, что коллеги из РФ очень раздражались, когда слышали украинскую речь рядом.

"Даже в кругу знакомых: сидишь за столом, говоришь на русском - все нормально. Но стоило услышать украинский, перейти на него, как сразу менялись лица. Я помню ситуацию: мы выехали на охоту за Костромой с друзьями, сидим за столом - зазвонил телефон, и я несколько минут говорил на украинском. Положил трубку - вижу, уже смотрят на меня по-другому. Эти фразы "говори по-русски или умри", которые были написаны на стенах Бучи, - не случайность. С ними вырастают, их культивируют, в них этим дышит общество. Это то великодержавное жлобство, которое всегда было ощутимо. Мне казалось, что всегда чувствовалось, что мы разные, и любая попытка подчеркнуть это отличие их раздражала", - добавил Олег.

