F-22 Raptor разрабатывался как жемчужина американской военной авиации — малозаметный, сверхдальнобойный истребитель, призванный доминировать в будущих конфликтах. Тем не менее, несмотря на свои непревзойденные возможности, он остаётся исключительно в руках ВВС США. Почему этот передовой истребитель никогда не предлагался для продажи, даже близким союзникам, объясняет wionews.com.

Как отмечается в статье, есть четыре основных причины такого решения, в частности, секретность технологи и непомерная стоимость переделки.

Законодательный запрет, закреплённый в Конгрессе

В 1998 году Конгресс США принял специальное положение, прямо запрещающее продажу F-22 любому иностранному государству. С тех пор каждый ежегодный закон об ассигнованиях на оборону включал этот запрет, делая его обязательным. Попытки пересмотреть или снять эти ограничения неизменно проваливались. Этот правовой барьер гарантирует, что истребитель остаётся уникальным национальным достоянием.

Защита секретных технологий малозаметности

F-22 оснащён одними из самых передовых технологий малозаметности и датчиков, когда-либо применявшихся. Его конструкция, позволяющая уклоняться от радаров, способность к сверхбольшому крейсерскому полёту, двигатели с управляемым вектором тяги и внутренняя авионика находятся под строгим контролем. Американские политики опасались, что экспорт Raptor, даже доверенным союзникам, может привести к раскрытию этой технологии потенциальным противникам, особенно через обратную разработку или утечки информации из сетей субподрядчиков.

Непомерная стоимость переделки

Чтобы соответствовать экспортному законодательству, любой вариант F-22, предназначенный для продажи за рубеж, потребовал бы существенной переделки, повторных испытаний и снижения характеристик. Представители Пентагона отметили, что такой процесс может превысить один миллиард долларов, что непомерно даже для состоятельных партнёров, не говоря уже о деталях в модернизации, необходимых для удаления секретных данных.

Стратегический выбор: F-35 для союзников

Вместо того, чтобы экспортировать F-22, США инвестировали в F-35 Lightning II, который изначально разрабатывался как многоцелевой и экспортируемый. Союзники по всему миру теперь эксплуатируют F-35 в больших количествах, получая преимущества малозаметности пятого поколения в сочетании с более экономичной и масштабируемой платформой, не ставя под угрозу секретность, связанную с боевым преимуществом F-22.

Ранее УНИАН рассказывал, что час полета на истребителе пятого поколения F-22 Raptor обойдется ВВС США в более чем 85 тысяч долларов - это более чем втрое дороже, чем эксплуатация многоцелевого F-16, которая в среднем стоит от 20 до 24 тысяч долларов в час. Такая разница в стоимости вызвана не только передовыми технологиями F-22, но и сложностью обслуживания и ограниченным количеством самих самолетов.

