Тимочко раскрыл, что нужно сделать для возвращения молодежи в Украину

Параллельно с принятием закона о выезде мужчин 18-24 лет за границу надо продумывать, какие стимулы должны быть для молодых людей, чтобы они потом вернулись в страну. Но прежде всего, нужно сохранить государство и поддерживать ментальное единство.

Об этом заявил председатель совета резервистов Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Иван Тимочко в эфире Radio NV.

"Базовое и основное - это сохранить государство, чтобы молодежь имела, куда вернуться. И на базе этого уже формировать законодательную инициативу в нескольких моментах. Первый - это действительно комфортные условия, и второе - это внутриобщее доверие, ментальное, прежде всего", - сказал Тимочко.

По его мнению, сейчас должна быть коммуникация между нами и украинцами за рубежом.

"Чтобы не звучало этого: "Боже, что из них вырастет? А уедут ли они, и вернутся ли они?". Мы должны работать и делать, чтобы они хотели вернуться... Итак, если мы будем сейчас вести непрерывность коммуникации, создавать условия, действительно условия, а не обвинять. Меня тоже мучает, я думаю, сотен тысяч украинцев мучает то, что кто-то выехал. А мы здесь остались, приняли на себя ответственность. И когда мы говорим о старших поколениях, или кого-то из тех, кто выехали из Украины, даже предубеждения. Должны понимать, что их дети вернутся и будут защищать здесь, и будут служить, и работать, и делать, и быть инициаторами", - пояснил Тимочко.

Поэтому, как подчеркнул он, должно быть единство и в культурном, и в политическом, и в законодательном уровнях.

Также, по его убеждению, информация, которая будет выходить из Украины, и которую они будут воспринимать, должна соответствовать реалиям.

"В любом случае, они же прекрасно понимают, да и все мы с вами понимаем, что эмигрант, в какой стране он бы ни был, - он эмигрант и должен поменяться хотя бы несколько поколений, чтобы в чужой стране его считали своим. Готова ли украинская молодежь так долго тратить свое время? Я сомневаюсь. Тем более, история с трудовой миграцией показала, что огромное количество украинцев возвращается обратно, принося опыт и деньги", - сказал председатель Совета резервистов.

Выезд молодежи из Украины

Как сообщал УНИАН, Тимочко заявил, что законопроект, который позволит мужчинам от 18 до 22 лет выезжать свободно за границу, имеет целью стимулировать молодежь не бежать за границу. По его словам, таким образом власть ищет коммуникацию, способы легального сохранения молодежи в Украине.

"Это понятно, это очевидный пункт. Ну и параллельно - найти баланс между тем, кто из молодых людей хочет получить образование за рубежом, вернуться, потому что как раз 18-22 года - это тот период, скажем, когда можно получить первичное, даже высшее образование, уровень бакалавра", - отметил Тимочко.

