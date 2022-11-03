В результате удара было уничтожено 17 тыс. тонн подсолнечного масла на сумму 26 млн долларов США.

Министерство иностранных дел Украины призывает Китай давить на Москву с требованием прекращения войны против Украины на фоне ракетного обстрела китайского терминала в Николаеве.

Китайская сторона должна требовать, чтобы РФ прекратила атаки по украинской критической инфраструктуре, заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко в социальной сети Facebook.

"РФ осуществила ракетный обстрел по арендованному китайской корпорацией терминалу в Николаевском морском порту, в результате которого было уничтожено 17 тыс. тонн подсолнечного масла на сумму 26 млн долларов США. Другой терминал, которым владеет Китай, находится под угрозой обстрелов", - заявил Николенко.

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Спикер отметил, что МИД постоянно привлекает внимание международного сообщества к целенаправленному уничтожению Россией сельскохозяйственных терминалов в Украине как части стратегии Кремля по подрыву глобальной продовольственной безопасности.

"Обстрелы по китайскому терминалу в порту Николаева в очередной раз подтверждают важность активизации усилий со стороны Пекина для прекращения войны России против Украины", - подчеркнул Николенко.

"Призываем китайскую сторону требовать от Москвы немедленного прекращения атак по украинской критической инфраструктуре, чтобы защитить в том числе имущество китайских предприятий", - заявил спикер.

Позиция Китая по войне в Украине

В августе глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сказал, что Китай пока сохраняет нейтралитет.

В начале октября в МИД Китая, комментируя массированный ракетный удар по Украине, сказали, что обеспокоены ухудшением ситуации.

Представитель министерства отметила, что Пекин готов "продолжать играть конструктивную роль в деэскалации ситуации".

20 октября министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба после проведения XX-го Всекитайского съезда Коммунистической партии Китая сообщил: в Украине ожидают, что Китай будет беспристрастно и максимально справедливо смотреть на российскую агрессию против Украины.

27 октября президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что Китай перестанет балансировать и пришлет Российской Федерации сигнал о необходимости прекращения войны.

Недавно министр иностранных дел Китая Ван И провел телефонный разговор со своим российским коллегой Сергеем Лавровым, в котором выразил поддержку РФ "под лидерством Путина".

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