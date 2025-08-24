Дорогие украинцы!

34 года назад Украина сделала единственно верный и решительный шаг - провозгласила свою Независимость. Это решение определило наше будущее, стало символом стойкости и силы нации и показало, что свобода - наш неотъемлемый выбор.

Вот уже 11 лет мы вынуждены отстаивать этот выбор в жестокой войне и платим за него высокую цену. Мы защищаем свой дом, свою землю, свое право быть украинцами. Мы ежедневно доказываем миру - свободу у нас не отнять.

Видео дня

Сегодня, как и каждый день, наши мысли с теми, кто смело защищает нашу страну, защищает украинскую землю от агрессора.

Мы глубоко чтим тех, кто уже не вернется с поля боя, отдав самое дорогое - свою жизнь - за Украину. Их подвиг навсегда останется в наших сердцах и в памяти поколений.

Спасибо каждому, кто вносит свой вклад в Победу - тем, кто стоит на передовой, и тем, кто в тылу укрепляет экономику, поддерживает друг друга, ежедневно помогает нашей стране бороться и жить.

Независимость - это ответственность. Ответственность за наше будущее и будущее наших детей. И несмотря на то, что война ежедневно испытывает нас тяжелыми вызовами, я уверен: вместе мы обязательно выстоим и построим сильную, справедливую и процветающую Украину.

Искренне желаю всем нам, чтобы следующий День Независимости мы встретили под мирным небом.

С праздником, с Днем Независимости! Слава Украине!

С уважением,

Ринат Ахметов