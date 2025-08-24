Большинство русскоязычных украинцев негативно относятся к России.

Во время саммита на Аляске российский диктатор Владимир Путин хотел, чтобы мир почувствовал "его боль". Как пишет обозреватель The Sunday Times Доминик Лоусон, это имело очень отвратительный вид.

В частности президент РФ сказал журналистам во время встречи с американским лидером Дональдом Трампом:

"Мы всегда считали украинский народ, и я много раз об этом говорил, братским народом... Все, что происходит, является для нас трагедией и страшной раной".

На что президент США ответил:

"Спасибо вам, господин президент. Это было очень глубоко".

В то же время обозреватель The Sunday Times подчеркнул:

"Это было глубоко отвратительно. Каждая смерть, каждая травма (с обеих сторон) - это кровь на руках отравителя в Кремле. В 2022 году он отправил свои танки в Киев, страдая от иллюзии, что народ Украины в основном встретит его войска как освободителей, даже разделяя его мнение, что их нация вообще "не является настоящей страной", а лишь отчаянно стремится к воссоединению с большим братом Москвой - особенно миллионы украинцев, которые говорят на русском языке из-за воспитания и собственного выбора".

Также на языке сделал акцент и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, который несколько месяцев назад отмечал, что Москва "не может оставить" русскоязычных жителей в большой части страны, которая до сих пор не оккупирована.

"Так случилось, что с июля 2022 года мы с женой принимаем членов именно такой семьи в рамках программы "Дома для Украины": Веру и ее 13-летнего сына Егора. Покойный отец Веры был украинцем, а мать - русской. Она и Егор разговаривают на русском дома, как я заметил, когда они звонят друг другу", - поделился Лоусон.

Он рассказал, что когда беженцы приехали к ним впервые, то Вера отметила:

"Путин говорит, что защищает русскоязычных, но он нас убивает! Особенно нас, поскольку он убивает в Донецкой и Луганской областях с 2014 года".

Несмотря на то, что Россия является крупнейшей страной в мире, ей все равно недостаточно территории, однако, по словам обозревателя, дело заключается в другом. В частности Путин на экономическом форуме в Санкт-Петербурге в июне Путин сказал:

"Вся Украина принадлежит нам. У нас есть старое правило. Все, где ступает нога российского солдата, принадлежит нам".

Возвращаясь к вопросу языка, опросы показывают, что подавляющее большинство русскоязычных украинцев сейчас "негативно относятся к России". Одно из исследований, которое проводил Центр Разумкова, показало, что среди респондентов, которые разговаривают на русском языке дома, 82% имеют "негативное отношение" к РФ.

"Когда Украина проголосовала за независимость в 1991 году, это не было следствием ненависти к России. Но эти цифры стоит вспомнить. Хотя в целом более 90% голосов было отдано за провозглашение независимости, даже в восточных областях более 83% голосов было отдано за суверенную Украину, свободную от Москвы. А на юге, в преимущественно русскоязычной Одесской области, 85% проголосовали за отделение", - добавил Лоусон.

Самым ярким примером того, что язык не зависит от позиции украинцев, является сам президент Владимир Зеленский. До нынешней должности он говорил по-русски и давал интервью, в котором признался, что пытается улучшить свой украинский язык, подчеркнул эксперт.

"Главное, что, что бы там ни было дальше, Путин навсегда сорвал свою цель по единству России и Украины. Определенным образом он иллюстрирует афоризм Оскара Уайльда: "Каждый убивает то, что любит". В данном случае Путин убил бесчисленное количество жителей нации, которую он, по его словам, любит "как брата". Но это все гротескная ложь. Путин ненавидит Украину, а больше всего - ее непокорных русскоязычных граждан. И они это заметили", - подытожил Лоусон.

Мирные переговоры - когда Путин пойдет на прекращение огня

Профессор европейских студий в Оксфордском университете Тимоти Гартон Эш спрогнозировал, когда Путин согласится на переговоры. По его словам, переговоров не будет до следующего года, ведь Россия пока не чувствует, что ситуация складывается не в ее пользу.

В то же время политический обозреватель Марк Галеотти считает, что несмотря на браваду, Путин уже готов к завершению войны в Украине. Однако он отметил, что российский диктатор готов и продолжать войну.

"России не нужно вести бесконечную войну; ей просто нужно быть способной воевать дольше, чем Украина. В свете последних событий на поле боя, трудностей, с которыми сталкивается Киев с набором войск, и сокращение объемов помощи США, Путин считает - правильно или нет - что время на его стороне", - добавил Галеотти.

