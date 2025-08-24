"Фламинго" быстрее любой другой украинской ракеты.

Украина разработала новую мощную крылатую ракету Flamingo FP-5, которая может поражать цели на расстоянии более 3000 километров на территории РФ. Такое оружие создала украинская оборонная компания Fire Point.

Как пишет Wionews, ракета может нести огромную боеголовку весом 1150 килограммов, что делает ее одной из самых мощных в Украине.

"Мы не хотели обнародовать эту информацию, но, кажется, сейчас самое время. Flamingo - это крылатая ракета большой дальности, которая может нести боеголовку весом 1150 килограммов и пролететь 3000 километров до России", - рассказала генеральный и технический директор Fire Point Ирина Терех для Politico.

Несмотря на то, что другие детали неизвестны, она подчеркнула, что "Фламинго" быстрее любой другой ракеты, которую имеет Украина.

"На ее разработку от идеи до первых успешных испытаний на поле боя понадобилось менее девяти месяцев", - добавила Терех.

По ее словам, разрушительный потенциал "Фламинго" значительно превышает потенциал ракеты Р-360 "Нептун".

В то же время президент Украины Владимир Зеленский заверил, что до декабря Киев будет иметь много таких ракет. По его словам, дополнительная информация появится тогда, "когда Украина сможет использовать сотни таких ракет".

В свою очередь в России пытаются преуменьшить угрозу, которую представляет эта ракета. В частности пропагандисты предположили, что "Фламинго" имеет британскую конструкцию, однако Терех сразу отвергла это.

"Российские попытки помешать огласке о новой ракете лишь демонстрируют их обеспокоенность. Я бы сказала, что это какой-то большой момент энергии. Не нужно страшного названия для ракеты, которая может пролететь 3000 километров. Главная цель - чтобы ракета была эффективной", - подчеркнула она.

Кроме того, президент США Дональд Трамп призвал Украину усилить атаки на территорию РФ.

"Очень трудно, если не невозможно, выиграть войну, не атакуя страну-захватчика. Это как в спорте, когда у команды великолепная оборона, но ей не позволяют играть в атаке. Впереди интересные времена!!!", - добавил он.

Ракета "Фламинго" - последние новости

Ранее норвежский эксперт Фабиан Хоффман заявил, что ракеты "Фламинго" лишат Россию одного из важных преимуществ в войне. По его словам, такая ракета оставит Россию без преимущества стратегической глубины, на которую она отводит важные цели, чтобы избежать их поражения.

"Это важный шаг, поскольку он говорит, что Украина теперь способна перейти от легких ракетных возможностей, дальнобойных беспилотников и мини-ракет крылатого типа к тяжелому ракетному вооружению", - пояснил Хоффман.

В то же время в Defense Express рассказали, какие недостатки может иметь украинская ракета "Фламинго". Эксперты отметили, что чем больше объект, тем он заметнее. Также у ракеты "Фламинго" из-за упрощения конструкции нет технологий уменьшения радиолокационной заметности.

