Актриса чувствует себя по-настоящему счастливой.

Звезда сериалов "Друзья" и "Утреннее шоу" Дженнифер Энистон после длительного одиночества таки завязала новые отношения. Ранее УНИАН писал, что американскую актрису начали замечать в компании гипнотерапевта, трансформационного коуча и автора психологических книг Джима Кертиса. Теперь же, как сообщает издание People со ссылкой на свои источники, стало известно, что этот роман в корне изменил жизнь Дженнифер.

Отмечается, что актриса чувствует себя по-настоящему счастливой рядом с Кертисом и уже познакомила его с ближайшими друзьями.

"Джим замечательный. Ее близкие друзья его обожают. С ним прекрасно проводить время. У него действительно спокойная и уверенная энергия. Джен это нравится", - рассказал источник.

55-летний Джим Кертис, как хороший коуч, научил Энистон делать паузу в работе и выделять время на себя. Ранее голливудская звезда не могла себе позволить подобного, но благодаря новому бойфренду начала больше ценить себя и собственные достижения.

Джим пытается всячески поддерживать Дженнифер и ее проекты. Недавно его заметили на презентации бренда средств для волос LolaVie, который основала актриса.

Несмотря на то, что отношения между Энистон и Кертисом только завязываются, близкий круг актрисы видит в этом романе только положительное влияние. Друзья актрисы, отмечают, что рядом с Джимом она начала расцветать.

Стоит отметить, что ранее Дженнифер Энистон была дважды замужем. В частности пять лет она пробыла в браке с Брэдом Питтом и три года - с Джастином Теру. Детей у 56-летней актрисы нет.

