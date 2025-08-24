Стратегический командный пункт испытывает связь с ядерными подводными лодками.

Американский военный самолет E-6B Mercury, известный как "самолет судного дня", совершил "необычный" полет вблизи Гренландии. Об этом сообщили ВМС США, подтвердив его развертывание на космической базе Питуффик 22 августа, передает издание Newsweek.

По официальной информации, миссия является частью "обычных операций" и учений с атомными подводными лодками в Тихом и Атлантическом океанах. "Военно-морские стратегические силы проводят глобальные операции в координации с союзниками даже на Крайнем Севере", - отметил представитель Подводных сил США Джейсон Фишер.

Что известно о E-6B Mercury

Это стратегический воздушный командный пункт и самолет-ретранслятор.

Он обеспечивает связь между национальным командованием США и силами, в том числе подводными лодками с ядерным оружием.

Самолет использует систему очень низкочастотной связи и специальные антенны, одна из которых может разворачиваться на расстояние до 8 км.

Благодаря этим возможностям E-6B получил название "самолет судного дня".

Гренландия в центре внимания - главные новости

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп возобновил свою риторику о намерении приобрести Гренландию для расширения американского влияния в Арктике и укрепления национальной безопасности. Он обещал острову миллиардные инвестиции, новые рабочие места и экономический рост.

Премьер-министр Гренландии Муте Эгеде также отреагировал на заявления Трампа, отметив, что остров не продается.

Позже стало известно, что в Вашингтоне обсуждают новый план по втягиванию Гренландии в сферу влияния США. Вместо прямой аннексии может быть использована схема усиления связей.

