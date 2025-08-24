Выбор между вороном и быком покажет, насколько мстительны вы в повседневной жизни.

Каждому человеку в той или иной степени присуща мстительность. Невозможно прожить всю жизнь, ни разу не испытав обиды и желания поквитаться. Но одни люди умеют обуздать свои эмоции, а другие могут вынашивать план мести годами.

Наш удивительно точный психологический тест поможет лучше разобраться в себе и честно взглянуть на свою темную сторону. Пройти его очень просто - надо лишь выбрать одно изображение из двух.

Тест на мстительность

На картинке изображены животные, среди которых вам нужно выбрать одно, более близкое по духу. Не задумывайтесь над выбором, а действуйте интуитивно. А затем читайте, как характеризует вас сделанное решение.

Ворон

Выбравшие такой вариант люди без труда прошли бы тест на злопамятность, поскольку никогда не забывают обиды. Вы способны испытывать глубокую обиду, которую не загладить обычными извинениями. А даже если сможете простить, то "осадок" останется навсегда, и вы больше не доверитесь этому человеку.

Вам может казаться, что такая стратегия - единственный способ защитить себя. Но иногда все же стоит проявлять милосердие, особенно если обидчик перевоспитался.

Бык

Вы не очень мстительный человек, который готов сделать первый шаг в примирении. Тест личности указывает на вашу уравновешенность и желание найти компромисс, а не доказать правоту. Но если кто-то обидит вашу семью или близких друзей, то пощады от вас не будет.

Вы испытываете облегчение, когда желание мести не терзает вашу душу. И хотя это хорошо для душевного здоровья, стоит помнить, что некоторые поступки не заслуживают прощения.

