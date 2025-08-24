По словам Владимира Золкина, для украинцев такое поведение является странным.

Российские оккупанты в украинском плену не общаются, поскольку боятся. Об этом рассказал журналист Владимир Золкин в проекте "Украинский подкаст #1".

"Они не говорят между собой, потому что всегда ожидают подвоха. Они думают, что за каждое неправильное слово кто-то пойдет и их сдаст. Вот так они живут. Нам это представить достаточно сложно", - отметил он.

По его словам, когда он приезжает в лагерь и берет интервью, например у десяти пленных, находящихся на карантине, то пятый даже не будет знать, что он обсуждал с первым.

"То есть между собой они не делятся вообще, о чем говорили. Единственное, что могут сказать, - дать позвонить домой", - подчеркнул Золкин.

Ранее сообщалось, что бойцы ВСУ взяли в плен двух россиян с помощью дрона. Такую операцию провели под Покровском, что в Донецкой области. Один из пленных рассказал, что пошел на войну в Украину из-за того, что хотел заработать на квартиру.

Также стало известно, что украинский военный голыми руками взял в плен вооруженного оккупанта. По его словам, он увидел россиянина, который был испуган, но стоял с оружием.

"Стоит тело, смуглое, бородатое, испуганное вообще. Я его спрашиваю: "Жить хочешь?". Он ответил: "Хочу". Тогда я говорю: "Ну так сдавайся в плен". Он сначала не понял, а потом руки поднял вверх и говорит: "Сдаюсь!". Я забрал у него автомат, гранаты и повел за собой", - отметил военный.

