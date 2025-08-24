В смартфоны Google встроена функция, которая искусственно уменьшает время автономности устройства.

Google подтвердила, что фирменная функция Battery Health Assistance теперь работает и в Pixel 10. Она автоматически снижает скорость зарядки и максимальное напряжение аккумулятора после 200 циклов зарядки. При этом отключить функцию невозможно.

Как представители Google рассказали изданию Android Authority, напряжение будет снижаться поэтапно с 200 до 1000 циклов, постепенно уменьшая время автономности.

Вдобавок система начнёт регулировать и скорость зарядки, из-за чего пользователи могут заметить небольшие изменения в работе аккумулятора.

Компания уверяет, что такие меры нужны для стабилизации производительности и старения батареи, однако пользователи критикуют решение, потому что получается, что срок службы аккумулятора искусственно сокращается. Например, флагманские смартфоны Samsung выдерживают около 2 тысяч циклов до снижения ёмкости до 80%.

Причиной таких ограничений могут быть инциденты с Pixel 6a, когда были зафиксированы случаи возгорания устройств.

