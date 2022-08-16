Глава ведомства отметил, что страна нейтральная, хотя и ее интерпретация причин войны совпадают с русской.

Китай не помогает России в войне против Украины и до сих пор сохраняет нейтралитет. Однако на уровне нарративов китайская интерпретация причин войны совпадает с русской.

Об этом в интервью журналисту Дмитрию Гордону рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

В то же время министр признал, что и Украина не получает никакой помощи от Китая.

"Китай пока сохраняет нейтралитет. Политически на уровне нарративов их интерпретация причин войны совпадает. Но на уровне практической поддержки, которой так стремится Россия, Китай придерживается нейтралитета", – сказал министр.

Как сообщал УНИАН, ранее российский правозащитник Марк Фейгин заявил, что Китай договорился с Соединенными Штатами Америки о судьбе Российской Федерации. На полях саммита G20 должны состояться переговоры между Джо Байденом и Си Цзиньпином.

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