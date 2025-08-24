По словам артиста, есть определенные нюансы в этой теме.

Украинский певец и лидер группы "ТНМК" Олег Фагот Михайлюта, который ранее высказывался о Верке Сердючке и ее нежелании переводить свои хиты, заговорил о молчании Софии Ротару.

Не секрет, что артисты давно знакомы, но сейчас не поддерживают общение. По мнению Фагота, София Михайловна не говорит публично о войне в Украине по определенным причинам.

"Мы давно уже не общались, и, наверное, с начала полномасштабного вторжения наши пути не пересекались. Насколько я понимаю, там есть свои нюансы", - подчеркнул Олег в интервью изданию OBOZ.UA.

Певец сделал свое предположение, почему Ротару выбрала такую молчаливую позицию. Об этом Фагот сказал так:

"Возможно, она осторожна из-за того, что имеет немало активов на оккупированных территориях. И эти вопросы пока не решены. Уже во время войны я виделся с ее сыном Русланом - мы оба байкеры. Как-то на Рождество пересекались у общих друзей".

К слову, София Ротару с 2022 года не выступает на концертах. С начала полномасштабного вторжения она не заявила о своей позиции, но лишь иногда публикует картинки с призывом мира и реагирует на обстрелы россиян в своих соцсетях.

