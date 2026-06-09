МКС отстранил от должности прокурора, выдавшего ордер на арест Путина, - Reuters

Карима Хана обвиняют в домогательствах.

Главного прокурора Международного уголовного суда Карима Хана, который в 2023 году выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина, отстранили от исполнения обязанностей из-за обвинений в сексуальных домогательствах. Об этом сообщил руководящий орган суда, пишет Reuters.

Дипломатический источник, знакомый с решением, сообщило агентству, что исполнительное бюро руководящего органа суда после 18-месячного расследования обвинений пришло к выводу, что Хан имел сексуальные контакты без взаимного согласия с юристкой, которая работала в его офисе. Источник добавил, что бюро рекомендовало отстранить прокурора от должности.

"Руководящий орган МУС передаст свои выводы всем 125 государствам-членам суда, которые будут голосовать по поводу будущего Хана на специальной сессии, которая будет созвана позже", – сообщает издание.

Видео дня

В своем пресс-релизе бюро сообщило, что приняло решение о дисциплинарном производстве в отношении Хана и передало дело в Ассамблею государств-участников МУС, однако не раскрыло деталей принятого решения.

"Решение Бюро и связанная с ним документация останутся конфиденциальными", – говорится в сообщении.

Адвокаты Хана заявили, что он категорически отвергает это решение и отрицает какие-либо правонарушения.

"Это решение является незаконным, процедурно несправедливым и не подкрепленным доказательствами", – отмечается в заявлении защиты.

Как пишет агентство, Международный уголовный суд оказался в кризисной ситуации из-за расследования в отношении Хана – самого известного должностного лица суда, а также из-за санкций США, введенных в ответ на действия МУС, в частности, выдачу ордеров на арест израильских чиновников за предполагаемые военные преступления.

Хан не возглавляет Офис прокурора МУС с мая прошлого года. Тогда он добровольно взял отпуск до завершения расследования.

Что известно о Кариме Хане и ордере на арест Путина

Как сообщал ранее УНИАН, в марте 2023 года Международный суд в Гааге выдал ордер на арест Владимира Путина, а также уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Там пояснили, что Путина и Львову-Белову подозревают в незаконной депортации украинских детей.

Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан тогда заявил, что Россия относится к детям как к "военным трофеям". По его мнению, Россия не отрицает обвинения Международного уголовного суда, а скорее носит их "как почетный знак". "Дети не являются собственностью страны, которую можно перемещать по политическим или идеологическим мотивам. Это должно регулироваться законом, и этот закон должен соблюдаться", – подчеркивал Хан.

Впоследствии Россия объявила в розыск прокурора МУС Хана. По данным СМИ, его обвиняли в привлечении "заведомо невиновного" к уголовной ответственности и в подготовке к нападению на представителя иностранного государства, пользующегося международной защитой, с целью осложнения международных отношений.

В феврале 2025 года Трамп ввел санкции против прокурора МУС Карима Хана, который ранее также выдал ордера на арест премьер--министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галланта по подозрению в совершении военных преступлений в Секторе Газа.

Вас также могут заинтересовать новости: