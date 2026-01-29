США требуют от Украины отдать Донбасс, но РФ имитирует участие в переговорах, - Каллас

В ЕС заинтересованы оказывать большее давление на Кремль, чтобы он перестал притворяться и начал по-настоящему вести переговоры об окончании войны.

Россия не относится серьезно к переговорам в Абу-Даби, но довольна тем уровнем уступок, которые США выдвинули Украине для попытки заключения мирного соглашения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом высокий представитель Евросоюза Кая Каллас сказала на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС на уровне министров иностранных дел. Как отметила Каллас, картина пока выглядит так, что те уступки, которые США выдвигают Украине в переговорах с Россией, являются достаточно сильными.

"Не думаю, что мы можем что-то предложить России в дополнение к тому, что она якобы получит от договоренности с американцами. Это означает вопрос, почему они должны говорить с ЕС, если они получают то, чего хотят в этих отношениях [с США - УНИАН]", - убеждена Каллас.

Видео дня

При этом, по ее словам, со стороны ЕС сейчас ведется работа для того, чтобы оказывать большее давление на Россию, чтобы Москва перестала делать вид, что участвует в переговорах, и начала настоящие переговоры.

"Это важно понять. Если вы посмотрите на эти переговоры в Абу-Даби, то увидите, что россияне не представлены на таком уровне, который имеет право принимать решения. Поэтому они не относятся к этому серьезно", - подчеркнула Каллас.

Переговоры между Украиной, США и РФ

По данным Politico, на переговорах в Абу-Даби остаются нерешенными три вопроса. В частности, это российское требование в отношении украинских территорий, предоставление Украине гарантий безопасности и когда именно должны прекратиться боевые действия - до подписания мирного соглашения или после.

Как сообщил государственный секретарь США Марко Рубио, ключевым разногласием между Украиной и РФ остается вопрос о Донбассе.

По данным Financial Times, США готовы предоставить Украине гарантии безопасности только в обмен на сдачу Донбасса.

Вас также могут заинтересовать новости: