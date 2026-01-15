Большинство американцев категорически против вторжения в Иран и Гренландию, - опрос

86 процентов респондентов выступают против использования США военной силы для приобретения Гренландии.

Большинство американцев выступают против военного захвата Гренландии, а также считают, что США не должны предпринимать военные действия в протестами в Иране. Об этом свидетельствуют данные опроса Университета Куиннипиак, пишет The Hill.

Так, опрос показал, что 86 процентов респондентов выступают против использования США военной силы для приобретения Гренландии. Только 9 процентов поддерживают такой шаг.

При этом, согласно опросу, 55 процентов респондентов выступают против попыток США приобрести Гренландию, а 37 процентов поддерживают.

Кроме того, 7 из 10 респондентов считают, что США не должны вмешиваться в дела Ирана, в то время как 18 процентов высказались за вмешательство. 12 процентов респондентов не имели мнения по этому вопросу.

Опрошенные демократы и независимые избиратели (79 и 80 процентов соответственно) в подавляющем большинстве считают, что США следует воздержаться от вмешательства в дела Ирана, если во время демонстраций будут убиты протестующие. 7 процентов демократов и 11 процентов независимых избирателей заявили, что поддерживают военное вмешательство.

Среди республиканцев разрыв сокращается: 53% заявляют, что не хотят военного вмешательства, а 35% считают, что США должны активнее участвовать в делах Ирана.

Американцы также в основном поддерживают парламентский контроль на случай, если президент Трамп направит войска для борьбы с предполагаемыми иностранными врагами США. Еще 70% респондентов заявили, что Конгресс должен одобрить запрос президента о войне, с этим согласны 95% демократов, 78% независимых и 54% республиканцев.

Опрос Quinnipiac проводился по телефону среди 1133 зарегистрированных избирателей с 8 по 12 января. Погрешность составляет 3,7 процентных пункта.

Военные планы США

Как писал УНИАН, Дания направила военное подкрепление в Гренландию на фоне заявлений о возможной аннексии острова со стороны США. В свою очередь Гренландия обратилась к Великобритании за помощью из-за угрозы со стороны США.

Также на фоне публичных угроз Дональда Трампа о возможном ударе по Ирану США начали выводить часть персонала со своих военных баз на Ближнем Востоке в качестве меры предосторожности из-за роста напряженности. Израильские источники предполагают, что Трамп уже принял принципиальное решение об операции.

