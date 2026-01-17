В Иране признали смерть тысяч протестующих и обвинили США: Трамп ответил

Трамп считает, что сейчас самое время поискать нового руководителя для Ирана.

Во время уличных протестов в Иране погибли тысячи людей. Об этом заявил верховный лидер страны аятолла Али Хаменеи, которого цитирует Reuters.

Так, иранский диктатор обвинил Израиль и США в подстрекательстве народных протестов, в частности упомянул непосредственно Дональда Трампа.

"Мы считаем президента США преступником из-за жертв, ущерба и клеветы, которые он нанес иранской нации", – сказал Хаменеи.

При этом верховный лидер Ирана признал, что во время этих событий погибло "несколько тысяч" человек.

"Те, кто связан с Израилем и США, нанесли огромный ущерб и убили несколько тысяч человек", – сказал он.

Уже после этого президент США в интервью Politico выразил убеждение, что "настало время искать нового лидера в Иране". Трамп отметил, что в управлении государством Хаменеи полагается на репрессии и насилие.

"Как лидер страны, он виновен в полном уничтожении страны и применении насилия на уровне, которого раньше не было. Лидерство – это о уважении, а не о страхе и смерти. Этот человек – больной человек, который должен должным образом управлять своей страной и прекратить убивать людей. Его страна – худшее место для жизни в мире из-за плохого руководства", – добавил президент США.

Протесты в Иране: что нужно знать

Как писал УНИАН, в первые дни января протесты в Иране достигли пика: массовые выступления охватили почти все провинции страны, миллионы людей вышли на улицы. Протестующие требовали свержения режима, выкрикивали "Смерть диктатору" и поддерживали возвращение монархии. Пик насилия пришелся на 8–12 января – за этот период, по разным оценкам, силы безопасности убили от 2000 до 20 000 человек, прибегая к расстрелу толп протестующих.

Жестокие репрессии привели к резкому замедлению протестов. В последние дни количество демонстраций существенно уменьшилось, на улицах появились постоянные патрули с пулеметами, а видео и сообщения из Ирана почти перестали поступать – режим фактически задушил видимую активность, хотя подпольное сопротивление, вероятно, продолжается.

Параллельно США под руководством Трампа активно рассматривали военный удар по Ирану на пике репрессий – президент публично угрожал и обещал протестующим "помощь". Однако затем Трамп заявил, что получил заверения от иранской стороны о прекращении убийств и казней, после чего отказался от удара. Это решение, вероятно, также было связано с давлением союзников в регионе и сомнениями в эффективности ограниченного удара.

