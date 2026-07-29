Сибига провел телефонный разговор с главой МИД Ирана после угроз

Сибига написал, что объяснил Аббасу Арагчи, что цель Украины – избежать ненужной эскалации.

Исполняющий обязанности министра иностранных дел Украины Андрей Сибига провел телефонный разговор с иранским коллегой Аббасом Арагчи, говорится в его посте во вторник, 28 июля, в соцсети Х.

Сибига рассказал, что это была его инициатива, он хотел провести откровенный разговор. Поводом стали угрозы Ирана после того, как украинские дроны атаковали суда в акватории Каспийского моря.

"Я позвонил министру иностранных дел Ирана, чтобы провести откровенный разговор. Дипломатия – это прямой диалог, даже когда он сложен. Я подчеркнул, что наша цель – избежать ненужной эскалации", – говорится в сообщении Сибиги.

Видео дня

Он подчеркнул Арагчи, что все действия Украины направлены исключительно на защиту страны от российской агрессии:

"Я еще раз подчеркнул, что все действия Украины направлены исключительно на защиту нашей страны от российской агрессии и никогда не были направлены против гражданских судов или людей".

Сибига также отреагировал на заявление Ирана о том, что в результате атаки на судно погиб один гражданин этой страны.

"Это также касается заявлений Ирана о гибели их гражданина и нападении на гражданское судно во время недавнего инцидента. Наша цель – противодействовать российской агрессии, которая является первопричиной всех инцидентов, и именно Россия несет полную ответственность за все провокации и человеческие жертвы", – отметил он.

И.о. министра иностранных дел Украины призвал Иран воздержаться от любых шагов, которые могут привести к эскалации, и прекратить оказывать поддержку России.

"Эта война является незаконной и должна закончиться", – подчеркнул Сибига.

По его словам, позиция Украины остается неизменной: Европа и Ближний Восток заслуживают стабильности, безопасности и мира.

В то же время Арагчи написал в соцсети, что Сибига заверил его в том, что нападение на иранское судно было непреднамеренным и что Украина не стремится к эскалации конфликта.

Глава МИД Ирана добавил, что сообщил украинскому коллеге, что Тегеран также не стремится к эскалации.

При этом Арагчи "четко дал понять, что любой удар по нашим гражданам или интересам неприемлем".

Также он добавил, что "ущерб должен быть возмещен".

Угрозы Ирана после атаки судна

Ранее УНИАН сообщал, что Тегеран назвал атаку на судно в Каспийском море "актом агрессии" и заявил, что будет защищать свои национальные интересы и безопасность. Министерство иностранных дел Ирана обвинило Киев "в стремлении расширить войну" в Украине. МИД Ирана вызвал временного поверенного в делах Украины в Тегеране, чтобы выразить протест против того, что в Тегеране называют "враждебным и преступным" нападением.

Также мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что Иран не усилит атаки, но "нужно быть готовыми ко всему". При этом Зеленский напомнил, что Иран с первого года войны предоставил России "Шахеды", поэтому, по его мнению, они и так уже напали на Украину. По этой причине, подчеркнул президент Украины, страна не может доверять иранцам.

Вас также могут заинтересовать новости: