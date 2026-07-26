В Иране заявили, что атака на иранское судно 'не может остаться без ответа', – Reuters

Иран сообщил, что в результате атаки погиб один моряк, а другой получил ранения.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил в воскресенье, 26 июля, что украинская атака на иранское торговое судно "не может остаться без ответа", сообщает Reuters.

Издание сообщило, что Иран заявил, что в результате атаки в Каспийском море произошел взрыв, в результате которого погиб один моряк, а другой получил ранения.

Примечательно, что Аракчи сообщил в соцсети X, что высказал эти замечания во время телефонных разговоров с главой внешней политики ЕС Каей Каллас и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

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Указывается, что министр иностранных дел России Сергей Лавров в заявлении, опубликованном на сайте МИД, выразил соболезнования в связи с гибелью моряка во время нападения.

Лавров отметил, что Аракчи поблагодарил местные власти российской Астраханской области, откуда судно начало свой рейс, за помощь экипажу "и подчеркнул необходимость положить конец таким авантюрам киевского режима".

Издание добавило, что в заявлении также указано, что Аракчи проинформировал Лаврова о "дальнейших дипломатических усилиях, направленных на деэскалацию напряженности на Ближнем Востоке".

Удары Украины по "теневому флоту" РФ

Ранее УНИАН сообщал, что Тегеран назвал атаку на судно "актом агрессии" и заявил, что будет защищать свои национальные интересы и безопасность. В Иране обвинили Украину "в стремлении расширить войну". МИД Ирана вызвал временного поверенного в делах Украины в Тегеране, чтобы выразить протест против того, что в Тегеране называют "враждебным и преступным" нападением. Зеленский подтвердил, что украинские силы в Каспийском море поразили российский военный корабль, а также суда, которые использовались для перевозки военных грузов, связанных с Ираном.

Также мы писали, что в Reuters отметили, что в течение выходных война с Ираном расширилась, хотя США объявили перерыв в ударах. Издание сообщило, что проиранские хуситы из Йемена атаковали саудовские нефтяные объекты вдоль побережья Красного моря, в то время как Иран обвинил Украину в нападении на одно из своих судов в Каспийском море. Также издание напомнило о заявлении президента Украины Владимира Зеленского о том, что Россия передает Ирану свои спутниковые данные о ситуации на Ближнем Востоке, чтобы тот мог наносить удары в этом регионе.

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