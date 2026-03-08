Европа думает, как удержать украинских беженцев у себя, - социолог

Либанова признала, что случаи депортации украинцев из Европы действительно есть.

Европейские страны пытаются понять, как оставить украинских беженцев у себя. Об этом заявила директор Института демографии и социальных исследований НАН Украины Элла Либанова в эфире "Новини.LIVE".

"Европа думает, как оставить украинских беженцев у себя", - сказала она в ответ на вопрос, какие настроения внутри Европы относительно украинских беженцев.

Либанова признала, что случаи депортации украинцев из Европы действительно есть, но стоит обратить внимание на то, кого именно депортируют. По ее словам, чаще всего это люди, которые прибыли нелегально в Польшу или другие европейские страны.

Кроме того, социолог подчеркнула, что в Европе сейчас находятся миллионы граждан Украины. Она отметила, что сотни человек, которых депортируют европейские страны, это совсем незначительная часть.

Также Либанова добавила, что сейчас Европа меняет политику в отношении беженцев из Украины, в частности переориентируют программы поддержки на программы трудоустройства.

В Норвегии выросло количество трудоустроенных украинских беженцев

Напомним, что, по данным NRK, за последний год наблюдался "явный рост" работающих украинских беженцев в Норвегии по сравнению с 2024 годом. По состоянию на конец 2025 года работали 27 тысяч украинцев из тех, которые прибыли в страну после начала полномасштабной войны.

Отмечается, что всего в Норвегии живет более 100 тысяч украинцев, оформивших защиту. Издание добавило, что в сентябре 2025 года наблюдался резкий рост количества новоприбывших украинцев, вызванный в том числе открытием границ Украины для 18-22 летних парней.

