В Индии задержали шестерых украинцев по подозрению в 'терроризме': в МИД отреагировали

Украинские дипломаты подчеркнули, что в СМИ распространяются искаженные интерпретации имеющихся фактов и выдвигаются безосновательные обвинения в адрес украинцев.

В Индии правоохранительные органы задержали шестерых граждан Украины якобы по подозрению в подготовке "террористической деятельности". Об этом сообщает издание The Indian Express.

В частности, индийские правоохранительные органы в пятницу, 13 марта, арестовали семерых иностранцев - шестерых украинцев и американца. Задержания произошли в трех аэропортах на основании обвинений в "сговоре с целью осуществления террористической деятельности против Индии" с применением "дронов из Европы". Украинцев задержали в аэропортах городов Лакхнау и Дели. К расследованию привлечено индийское Национальное разведывательное агентство по борьбе с терроризмом.

Все задержанные решением суда взяты под стражу до 27 марта с целью выяснения обстоятельств предполагаемого сговора.

По данным следствия, всего 14 украинцев приехали в Индию по туристическим визам в разные дни. Предполагается, что шестеро арестованных украинцев входят в эту группу из 14 человек. Они отправились в город Гувахати (штат Ассам), а затем без разрешительных документов направились в штат Мизорам.

Затем они якобы незаконно пересекли границу с Мьянмой с намерением провести "запланированные учения для этнических вооруженных групп, базирующихся в Мьянме". Эти группы известны тем, что поддерживают повстанческие организации, действующие в Индии. Эти группы обладают навыками применения дронов в боевых условиях, технологиями подавления сигнала для нанесения ударов по хунте в Мьянме.

По данным следствия, задержанным удалось доставить несколько партий дронов из Европы.

Реакция Украины

В пресс-службе Министерства иностранных дел Украины подтвердили, что 13 марта 2026 года на территории Республики Индия были задержаны шесть граждан Украины.

"По предварительной информации, суть выдвинутых обвинений заключается в несанкционированном пребывании на территории штата Мизорам, посещение которого требует специального разрешения, а также в вероятном незаконном пересечении государственной границы между Индией и Мьянмой", - сообщили в МИД.

Украинские дипломаты также подтвердили, что в настоящее время компетентные органы Индии проводят соответствующие следственные действия.

"На данный момент отсутствуют какие-либо доказанные факты, подтверждающие причастность указанных граждан Украины к противоправной деятельности на территории Индии или Мьянмы. В то же время отдельные публикации, в частности в некоторых индийских и российских СМИ, содержат искаженные интерпретации имеющихся фактов, носят манипулятивный характер и выдвигают безосновательные обвинения", - отмечается в сообщении.

Вместе с тем, отмечается, что детали дела не разглашаются в интересах следствия.

При этом при содействии украинских консулов посольства Украины в Индии гражданам обеспечена правовая помощь и адвокатская защита во время судебного разбирательства.

"16 марта 2026 года состоялось судебное заседание, на которое прибыли и сотрудники Посольства Украины в Республике Индия, однако им не предоставили возможности непосредственного общения с задержанными. По результатам заседания суд принял решение о продлении содержания под стражей до 27 марта 2026 года", - говорится в сообщении.

Кроме того, в МИД Украины подчеркнули, что вопреки устоявшейся международной практике, посольство Украины в Республике Индия не получило официального уведомления от компетентных органов Индии о задержании граждан Украины. Впрочем, украинская сторона настаивает на безотлагательном обеспечении беспрепятственного консульского доступа к задержанным.

"Посол Украины в Республике Индия провел встречу с профильным заместителем министра иностранных дел Индии Сиби Джорджем, в ходе которой вручил официальную ноту протеста с требованием немедленного освобождения граждан Украины и обеспечения доступа к ним. Кроме того, посольство поддерживает контакты с другими компетентными органами Индии с целью выяснения всех обстоятельств и причин задержания", - говорится в сообщении.

Также украинское дипломатическое представительство поддерживает постоянную связь с родственниками задержанных граждан Украины и держит ситуацию под особым контролем.

Вместе с тем, в МИД обратили внимание, что на территории Индии существуют отдельные зоны с ограниченным доступом для иностранцев, посещение которых возможно исключительно при наличии специальных разрешений. При этом надлежащая маркировка таких территорий на местности часто отсутствует, что создает риск непреднамеренного нарушения установленных правил.

Индия и война в Украине

Ранее сообщалось, что индийские граждане оказались в составе российской захватнической армии, которая осуществила вторжение и воюет против Украины. Власти Индии пытались вернуть этих граждан на родину.

Кроме того, Индия заинтересовалась опытом войны России против Украины с целью реорганизации своей армии.

В то же время Foreign Policy писал, может ли Индия стать посредником в прекращении войны в Украине. Как известно, Индия не критиковала полномасштабную войну РФ против Украины, однако страна очень заинтересована в том, чтобы конфликт закончился.

