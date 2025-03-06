По словам журналистов, Индия очень заинтересована в том, чтобы война в Украине закончилась.

Спор между президентом США Дональдом Трампом и украинским лидером Владимиром Зеленским в Овальном кабинете на прошлой неделе, а также приостановление американской военной помощи для Украины, стали неудачей для Киева, однако Индия может найти в этом дипломатическую возможность, пишет Foreign Policy.

"Индия, учитывая характер ее дипломатического партнерства, является одной из немногих стран, которая сейчас имеет принципиальную возможность выступить посредником в российской войне в Украине. Она имеет теплые связи с Соединенными Штатами и Европой, дружеские отношения с Украиной и, что самое важное, глубокое и давнее партнерство с Россией", - подчеркнули в материале.

В издании напомнили, что Индия никогда не критиковала полномасштабную войну РФ против Украины, однако страна очень заинтересована в том, чтобы война закончилась. В частности Индии важен мир, ведь экономика страны не выигрывает от войны, поэтому чем дольше длится конфликт, тем выше риск того, что Россия станет более зависимой от Китая, который является стратегическим конкурентом Индии. Кроме того, длительная война может подорвать способность России поставлять оружие в Нью-Дели (столица Индии - УНИАН).

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В Foreign Policy подчеркнули, что премьер-министр Индии Нарендра Моди неоднократно призывал к прекращению войны. По его словам, он также готов способствовать этому, пообещав это президенту Украины во время своего визита в Варшаву в прошлом году.

"Следует признать, что Индия имеет веские причины не выступать посредником в Украине. Она отвергает роль посредников в собственных конфликтах, включая спор с Пакистаном по Кашмиру. Нью-Дели, вероятно, не захочет брать на себя роль посредника, если его официально не попросят, и спрос на нее может быть ограниченным: несколько европейских государств, похоже, готовят предложение о прекращении огня", - добавляют в материале.

Скорее всего, Индия не захочет вмешиваться в сложную дипломатическую ситуацию между США, Европой, Россией и Украиной, однако страна может быть полезной в неформальном посредничестве, способствуя мирным усилиям, которые прилагают европейцы и другие страны.

"Это может начаться с того, что Моди предоставит свои добрые услуги во время будущих дипломатических встреч. Моди может встретиться с Путиным дважды в течение следующих двух месяцев. В декабре прошлого года Моди пригласил российского лидера посетить Индию в начале 2025 года, и дата может быть объявлена в ближайшее время. Также сообщается, что Моди планирует посетить Москву в начале мая. Используя статус Индии как крупнейшего покупателя российского оружия и энергоносителей, Моди может использовать обе встречи, чтобы подчеркнуть Путину важность урегулирования", - подчеркнули в издании.

Уже после визита в Москву Моди может отправиться на встречу с Зеленским. Несмотря на то, что связи Индии с Украиной слабее, чем с РФ, поездка Моди в Киев в августе 2024 года стала первым подобным визитом индийского лидера со времен независимости Украины.

"Между тем Моди будет иметь возможность усилить свои мирные предложения Путину позже в этом году, когда оба лидера, вероятно, будут присутствовать на саммитах группы БРИКС, Шанхайской организации сотрудничества и "Большой двадцатки". Нью-Дели может поделиться результатами любых дискуссий между Моди и его российскими и украинскими коллегами во время своих встреч с американскими и европейскими партнерами", - считают в Foreign Policy.

В конце концов Европа или США, вероятно, возглавят любые мирные усилия в Украине, однако Индия все еще может использовать свою выгодную дипломатическую позицию, чтобы попытаться "продвинуть иглу вперед" на пути к окончанию войны, подытожили в издании.

Индия и война в Украине - последние новости

Ранее издание Bloomberg писало, что ЕС просит Индию помочь с санкциями против России. В частности президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен обратится к премьер-министру Индии Нарендре Моди с просьбой о помощи.

"ЕС стремится усилить санкции против России. Война России в Украине угрожает Индии так же, как и Европе, она может сыграть важную роль в прекращении войны и обеспечении длительного мира", - отметит Урсула фон дер Ляйен во время своего визита в Нью-Дели.

Также сообщалось, что Индия освободила из российской армии 85 своих граждан, которые воевали против Украины. Также страна получила останки некоторых своих граждан, погибших на войне в Украине.

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