Индия имеет сразу два мощных врага под боком, поэтому вынуждена следить за последними трендами в ведении войны.

Индия внимательно изучает опыт войны в Украине, которая оказала значительное влияние на тактики и стратегии ведения современной войны. Об этом пишет Forbes.

Автор публикации отмечает, что Индия находится в ненадежном положении, ведь имеет двух враждебных соседей - Пакистан на северо-западе и Китай на севере. С Пакистаном Индия воевала уже несколько раз из-за спорного региона Кашмир, последняя война состоялась в 1999 году. С Китаем Индия имеет целый ряд пограничных территориальных споров, один из которых привел к кратковременной войне в 1962 году.

Первый важный урок, который Индия вынесла из российско-украинской войны - это важность устойчивой обороны. Залогом чего является огневой контроль над буферной зоной, который затрудняет любой наступательный толчок. И российские, и украинские военные успешно достигли устойчивости обороны, используя огонь артиллерии в сочетании с ударами беспилотников, чтобы срывать масштабные наступательные операции противника.

Видео дня

Учитывая важность артиллерии в противостоянии, Индия ускорила свои усилия по модернизации своих артиллерийских систем. Подобно Украине, Индия стандартизирует свою тяжелую артиллерию до калибра 155 мм, который используют большинство западных стран. Индийский арсенал уже включает некоторые 155-мм артиллерийские установки, закупленные у Швеции и Великобритании. Кроме того, Индия пытается создать собственную гаубицу этого калибра.

Хотя артиллерия была доминирующей системой вооружения в российско-украинской войне, война также характеризуется все большим использованием беспилотников. Парк беспилотных летательных аппаратов Индии ограничен и состоит в основном из тяжелых многоцелевых беспилотников вроде "Байрактара" - израхльских Heron и американских MQ-9 Reaper. Также Индия разрабатывает собственные дроны Rustom, принадлежащие к этому же типу.

В роли дронов-камикадзе, или барражирующих боеприпасов Индия пока имеет только израильский Harop loitering. Полезная нагрузка Harop составляет примерно 23 кг, что делает его значительно больше Switchblades, которые использует Украина, но меньше Shahed-136, который использует Россия. Кроме того, Индия прилагает усилия, чтобы увеличить свое внутреннее производство таких дронов.

Индия перевооружает армию: последние новости

Как писал УНИАН, Индия разрывает свою зависимость от российского оружия и идет на Запад. Но делать это будут постепенно, чтобы Россия окончательно не упала в объятия Китая - геополитического соперника Индии.

В частности Индия отказалась от российской "аналоговнетной" электроники в своих танках Т-90. Индия сама производит эти танки по лицензии, а теперь еще и будет ставить в них собственную, а не российскую начинку.

Вас также могут заинтересовать новости: