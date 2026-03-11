В Белом доме заявили, что Индии разрешили закупить нефть без снятия санкций с РФ

Левитт отметила, что команда Трампа не считает, что "эта краткосрочная мера принесет значительную финансовую выгоду российскому правительству".

США не объявляли об отмене санкций против нефтяного сектора России, о которых говорил президент Дональд Трамп, заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

Она отметила, что Индия все же получила разрешение покупать российскую нефть. По словам пресс-секретаря Трампа, президент, министр финансов и вся команда национальной безопасности приняли это решение, поскольку "наши союзники были хорошими игроками и ранее прекратили покупать российскую нефть, на которую наложены санкции".

"Этот вопрос продолжают обсуждать Министерство финансов и энергетическая команда президента, и они окончательно проконсультируются с президентом, прежде чем принять решение", - пояснила Левитт.

В то же время, пресс-секретарь президента США отметила, что российская нефть, которую разрешили принять Индии, уже была в море:

"Поскольку мы работаем над тем, чтобы успокоить временную нехватку поставок нефти во всем мире из-за иранцев, мы временно разрешили им принять эту российскую нефть. Она уже была в море".

Левитт поделилась, что команда Трампа не считает, что "эта краткосрочная мера принесет значительную финансовую выгоду российскому правительству".

Российская нефть: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия собирается поднимать вопрос полной отмены санкций в отношении своей энергетики. Зеленский добавил, что страна-агрессор хочет получить дополнительные ресурсы благодаря колебаниям цен на нефть и газ. Президент Украины поделился, что расчет России сейчас состоит в том, чтобы усилить риски длительной войны на Ближнем Востоке. Поэтому, по словам Зеленского, Украина готовит меры для противодействия намерениям россиян.

Также мы писали, что Европейская комиссия призвала США соблюдать ограничение цен на российскую нефть, установленное G7. Как объясняет Reuters, это произошло после того, как Вашингтон объявил об отмене некоторых санкций, связанных с Роснефтью, для обеспечения поставок и снижения цен. Примечательно, что министры финансов G7 заявили о готовности выпустить нефть из стратегических резервов, чтобы помочь снизить цены, если это будет необходимо. Европейский комиссар по экономическим вопросам Валдис Домбровскис считает необходимым перейти к полному запрету морских услуг, чтобы ограничить военные доходы России.

