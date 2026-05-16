Трамп выступил против независимости Тайваня

После переговоров с Си Цзиньпином лидер США заявил, что выступает против независимости Тайваня, и призвал стороны "остыть".

Президент США Дональд Трамп заявил, что не поддерживает какие-либо шаги Тайваня к формальному провозглашению независимости, подчеркнув необходимость сохранения статус-кво в отношениях с Китаем.

"Я не стремлюсь к тому, чтобы кто-то стал независимым", – сказал Трамп в интервью Fox News после саммита с лидером Китая Си Цзиньпином в Пекине, цитирует BBC.

По словам американского президента, он стремится избежать эскалации вокруг Тайваня и не хочет, чтобы региональная напряженность переросла в конфликт.

"Я хочу, чтобы они (Тайвань – УНИАН) остыли. Я хочу, чтобы Китай остыл", – заявил Трамп, комментируя ситуацию в регионе.

Позиция США в отношении Тайваня

Традиционно США поддерживают Тайвань, в частности поставляя ему вооружение для самообороны, однако официально не признают его независимость и придерживаются политики "одного Китая".

Трамп также отметил, что не взял на себя четких обязательств по обороне острова, хотя ранее Вашингтон соглашался на масштабные поставки оружия, включая пакет на 11 миллиардов долларов.

Пекин предупреждает о риске конфликта

Китайская сторона в очередной раз заявила, что вопрос Тайваня является ключевым в отношениях между двумя странами. По словам Си Цзиньпина, неправильные решения в отношении острова могут привести к серьезному кризису.

В то же время Пекин обвиняет тайваньское руководство в "сепаратизме" и усиливает военное давление вокруг острова, регулярно проводя учения вблизи его берегов.

Реакция Тайваня

В Тайбэе заявили, что внимательно следят за заявлениями Вашингтона. В то же время там подчеркивают, что продажа американского оружия остается ключевым элементом безопасности острова.

"Продажа оружия между Тайванем и США всегда была краеугольным камнем регионального мира и стабильности", – отметил представитель тайваньского МИД.

США продолжают поддерживать неофициальные отношения с Тайванем, при этом стараясь избегать прямого дипломатического признания, чтобы не обострять отношения с Китаем.

Трамп подытожил, что, по его мнению, конфликта можно избежать: "Я думаю, что все будет хорошо. Си не хочет войны".

Как сообщал УНИАН, Трамп сообщил, что обсуждал вопрос российско-украинской войны с китайским лидером Си Цзиньпином во время своего визита в Пекин.

На вопрос репортера, обсуждал ли Трамп с Си вопрос Украины, американский президент ответил утвердительно: "Да". По его словам, и он, и глава Китая "хотели бы видеть этот вопрос урегулированным".

