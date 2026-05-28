Псевдо-Шахеды полетят на города Китая в случае нападения на Тайвань, – Axios

Новый тайваньский дрон способен поражать личный состав, бронетехнику или здания – это многоцелевая модель.

Тайваньская корпорация Thunder Tiger разрабатывает ударный беспилотник под названием Papa Delta, который выглядит как иранский Shahed. Как пишет Axios, в поисках дешевого, но смертоносного оружия все больше стран внедряют эту конструкцию с дельтаобразным крылом, которая была проверена в боевых действиях на Ближнем Востоке и в Украине.

"Мы знаем, что Тайваню нужно нечто вроде ударных беспилотников дальнего действия, которые могут атаковать города в Китае с Тайваня. Он должен преодолевать большие расстояния. Многие заметили, что беспилотники используются для асимметричной войны. Мы многому научились в Украине", – сказал Аллан Чи, представитель Thunder Tiger.

Axios имел возможность осмотреть Papa Delta в штаб-квартире Thunder Tiger вместе с несколькими другими СМИ. Его показали рядом с другими дронами компании, включая 7- и 10-дюймовые FPV Overkill.

Отмечается, что каждый Papa Delta стоит десятки тысяч долларов. В компании также отметили, что массовое производство – уже не за горами.

"Он может поражать личный состав, бронетехнику или здания – это многоцелевой вариант. Наши клиенты в основном защищают Тайвань", – рассказал Чи.

Thunder Tiger сотрудничал с Auterion и Shield AI. Оба специалиста по автономии имеют значительное присутствие в США.

Как сообщал УНИАН, в конце апреля Тайвань перешел в состояние повышенной боевой готовности из-за появления китайских военных кораблей в водах вблизи стратегических островов Пеньху. Эсминец и фрегат КНР вошли в воды к юго-западу от островов Пеньху, где расположены ключевые военно-морские и авиабазы страны. Уже утром во вторник количество вражеских судов вокруг острова возросло до девяти, а в небе было обнаружено 22 военных самолета.

Китай ежедневно направляет свои силы в воды и в небо вокруг острова, пытаясь доказать свои претензии на суверенитет.

Президент Тайваня Лай Чин-те назвал такие операции тактикой "серой зоны", цель которой – истощить силы обороны без открытого боя. По его мнению, "психологическое давление растет с каждым днем".

