Саммит лидеров "Группы двадцати" состоится в декабре в Майами, штат Флорида.

США приглашают Польшу на следующий саммит "Большой двадцатки" и планируют избегать Южной Африки. Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио, сообщает Вloomberg.

Президент Дональд Трамп заявил о планах жестко контролировать мероприятие, запланировав его проведение в своем частном гольф-клубе Trump National Doral в Майами. Он давно планировал сократить количество дополнительных участников, в частности ограничить группы по интересам, которые традиционно посещали мероприятие в качестве наблюдателей.

Как пишет издание, Польша давно стремилась к вступлению в G-20, а в сентябре Трамп пригласил на саммит в Майами президента Кароля Навроцкого. Также Рубио высоко оценил партнерство Польши с США, а также американскими компаниями.

В то же время, отмечается, что высокопоставленный дипломат США раскритиковал лидерство Южной Африки в нынешнем саммите G-20, заявив, что она систематически игнорировала возражения США против консенсусных коммюнике и заявлений, блокировала участие США и других стран в переговорах и "запятнала репутацию G-20".

Вloomberg акцентировало, что Трамп находится во вражде с президентом Южной Африки Сирилом Рамафосой и бойкотировал саммит G20, который Рамафоса провел в Йоханнесбурге в ноябре. Раскол возник из-за неоднократных заявлений президента, сделанных без всяких доказательств, о том, что Южная Африка совершает геноцид против белых африканеров. Рамафоса пытался убедить Трампа прекратить поднимать эту тему во время визита в Белый дом в мае.

"Когда Южная Африка решит, что она приняла сложные решения, необходимые для исправления своей сломанной системы, и будет готова вновь присоединиться к семье процветающих и свободных стран, Соединенные Штаты будут иметь для нее место за нашим столом. К тому времени Америка будет двигаться вперед с новой G-20", - сказал Рубио.

Переговоры с РФ - мнение Рубио

Как сообщал УНИАН, ранее Рубио назвал главный предмет спора в мирных переговорах Украины и России, и сказал, от чего зависят сроки окончания войны. По его словам, сейчас главным предметом спора является 20% территории Донецкой области, которые остаются под контролем Украины.

Он также отметил, что сейчас "идеальное время" для обеих стран, чтобы завершить войну. По его словам, США работают над урегулированием конфликта и стремятся помочь обеим сторонам преодолеть разногласия, однако решение о завершении боевых действий будут принимать Киев и Москва.

