После атаки дронов горят нефтеперекачивающая станция и НПЗ в России, - СМИ

Осколок дрона попал в крышу многоквартирного дома в Самаре.

В России ночью под ударами оказались несколько регионов. Вероятно, целями атаки стали нефтеперекачивающая станция "Горький" в городе Кстово Нижегородской области и НПЗ в Новокуйбышевске Самарской области.

О пожаре на одном из резервуаров НПС в Кстово после атаки БПЛА сообщает телеграм-канал Exilenova+.

"НПС "Горький" – это промежуточная станция, которая перекачивает нефть с предыдущего участка магистрали и перекачивает дальше по трубопроводу (часто в системе "Дружба") в направлении Беларуси / Европы или к следующему узлу или НПЗ", – говорится в сообщении.

Кроме того, атакованы промышленные предприятия в Новокуйбышевске. Это подтвердил губернатор Вячеслав Федорищев.

"Идет атака вражеских беспилотников на наш регион. В Новокуйбышевске в результате атаки на промышленные предприятия, по предварительным данным, есть пострадавшие. Один человек погиб", – отметил чиновник.

Также, по его словам, обломки одного из дронов повредили крышу многоквартирного дома в Самаре.

Удары по объектам подтвердил руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко:

"Силы обороны Украины нанесли удар по НПЗ в Самаре. Также была атакована НПС "Горький" в Нижегородской области. Через нее проходит нефть, поступающая из Западной Сибири и Татарстана".

Позже телеграмм-канал Exilenova+ отметил, что в Самарской области, вероятно, поражена установка по производству метил-трет-амилового эфира на АО "Новокуйбышевская нефтехимическая компания" – технологическая линия, где синтезируют кислородсодержащую добавку к бензину. Фактически – установка для производства присадки из нефтепродуктов и метанола, которая повышает эффективность топлива и уменьшает выбросы.

Удары по объектам в России

Как сообщал УНИАН, накануне российская ПВО разнесла подъезд дома в Сизране Самарской области. Вероятно, там целью атаки был нефтеперерабатывающий завод. Кроме того, в Ростовской области были атакованы объекты логистики, а в Ульяновской – НПЗ "НС-Ойл".

Также ВСУ дважды за считанные дни нанесли удары по НПЗ в Туапсе. По мнению военного эксперта Павла Нарожного, атаки на этот завод окажут непосредственное влияние на наличие топлива у российской оккупационной армии.

