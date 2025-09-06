Он заявил, что будет рад их присутствию на предстоящем в 2026 году саммите G20 в Майами.

Президент США Дональд Трамп заявил, что не возражает против участия российского лидера Владимира Путина и главы Китая Си Цзиньпина в саммите "Большой двадцатки". Об этом пишет Clash Report.

Он ответил на вопрос одного из журналистов о возможности визита Путина и Си Цзиньпина.

"Это интересный вопрос. Я был бы рад, если они хотят. Они могут… как наблюдатели. Они могли бы стать наблюдателями. Не уверен, что они хотят быть наблюдателями. Но если они хотят, мы, разумеется, можем поговорить", - сказал Трамп.

Видео дня

Он также сообщил, что саммит "Большой двадцатки" в 2026 году впервые за 20 лет пройдет в США, площадкой проведения станет Майами. Он будет посвящен 250-летию создания США.

Трамп заявил, что обдумает возможное участие России в предстоящем саммите G20.

Стоит отметить, что Россия и Китай являются членами G20, а их лидеры неоднократно принимали участие в саммитах этой группы.

Заявления Трампа о Китае и РФ

Трамп обвинил Россию, Китай и КНДР в заговоре против США. Он написал, что желает лидеру КНР Си Цзиньпину и замечательному народу Китая "провести замечательный и длительный день празднования", говоря о параде в Пекине.

В ответ Министерство иностранных дел Китая заявило, что оно "никогда не преследует" ни одну третью сторону, развивая дипломатические связи с другими странами.

Вас также могут заинтересовать новости: