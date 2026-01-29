Германия может создать ядерное оружие за три года, - Bild

В Германии обеспокоены тем, что США больше не гарантируют безопасность Европы.

Германия в сотрудничестве с другими европейскими союзниками должна вооружаться на фоне очевидного ухода США с континента. В том числе Европе нужен мощный ядерный арсенал сдерживания. Об этом в интервью Tagesspiegel заявил бывший министр иностранных дел Германии Йошка Фишер.

"Как вы можете предотвратить нападение на вас агрессивного соседа? Только с помощью силы и сдерживания. Слишком долго мы цеплялись за иллюзию якобы вечного мира в Европе. Теперь мы должны компенсировать эти недостатки путем быстрого и всестороннего перевооружения", – сказал он.

При этом Фишер, ссылаясь на уроки истории, подчеркнул, что Германия должна работать над ядерным оружием в сотрудничестве с союзниками.

"Я бы считал серьезной ошибкой, если бы Германия рассматривала ядерное вооружение как национальный вызов. Европа должна это сделать, потому что гарантии безопасности Америки сейчас неопределенны. Германия никогда больше не должна действовать самостоятельно, никогда. Нам нужны наши европейские партнеры", – сказал он.

Комментируя интервью Фишера, издание Bild отмечает, что технически Германия готова к созданию ядерного оружия быстрее, чем многие думают. Издание, в частности, приводит мнение химика Райнера Моорманна, который более трех десятилетий исследовал ядерные технологии. По его словам, технически Германия "способна создать атомную бомбу за три года".

Новые ядерные гонки в мире

Как писал УНИАН, договор о сокращении стратегических наступательных вооружений между США и СССР/РФ, заключенный в 1991 году, прекращает действие 5 февраля, и пока нет признаков, что Вашингтон и Москва договорятся о его продлении или замене. Аналитики предупреждают, что такая неопределенность открывает России возможности развивать ядерное вооружение без контроля.

Ситуацию осложняет стремительное наращивание ядерного арсенала Китая, который, по оценкам Пентагона, может превысить 1 000 боеголовок к 2030 году, тогда как США и Россия вместе владеют почти 87% мирового ядерного арсенала. Пекин отвергает участие в переговорах на равных со странами с гораздо большими запасами.

