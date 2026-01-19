Трамп заявил, что 'больше не обязан думать о мире' и назвал причину

Президент США прямо связал свою позицию с тем, что не получил Нобелевскую премию мира.

Президент США Дональд Трамп в письме премьер-министру Норвегии Йонасу Гару Стёре резко высказался о Европе и Дании и вновь поднял тему Гренландии. О содержании письма сообщает американская телекомпания PBS.

"Я больше не чувствую себя обязанным думать исключительно о мире, хотя он всегда будет иметь первостепенное значение. Вместо этого я теперь могу думать о том, что хорошо и уместно для Соединенных Штатов Америки", - написал он.

В письме президент США прямо связал свою позицию с тем, что не получил Нобелевскую премию мира.

Видео дня

"Ваша страна решила не присуждать мне Нобелевскую премию мира за то, что я завершил восемь и более войн", - отметил политик.

Важно, что отдельный блок письма посвящен Гренландии. По мнению Трампа, Дания не способна защитить остров "ни от России, ни от Китая":

"Да и почему у них вообще есть право собственности на неё? Нет никаких письменных документов - только тот факт, что там сотни лет назад высадилась лодка. Но и у нас тоже были лодки, которые там высаживались".

В конце письма он повторил свою угрозу и отметил, что "мир не будет в безопасности до тех пор, пока мы не получим полный и тотальный контроль над Гренландией".

Претензии Трампа на Гренландию

Ранее Трамп заявил, что пришло время устранить российскую угрозу на территории Гренландии. По его словам, Дания не смогла нейтрализовать ее в течение последних 20 лет.

Вас также могут заинтересовать новости: