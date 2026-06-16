Трамп ужесточил позицию в отношении России после встреч с союзниками Украины, – Bloomberg

Европейские союзники Украины на саммите G7 пытаются изменить подход президента США Дональда Трампа к войне.

Европейские союзники Украины используют саммит G7, чтобы убедить президента США Дональда Трампа более активно включиться в решение вопроса российско-украинской войны. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ходом закрытых дискуссий.

По словам собеседников агентства, среди участников саммита формируется общее убеждение, что позиции Украины на фронте укрепляются, а Россия не способна добиться военной победы.

Как отмечает Bloomberg, ещё после встречи с Владимиром Путиным на Аляске в 2025 году Трамп был убеждён, что Киев не располагает достаточными рычагами влияния и должен согласиться на территориальные уступки ради прекращения боевых действий.

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Однако во время саммита во французском Эвиане ситуация, похоже, начала меняться. Камеры зафиксировали, как президент Украины Владимир Зеленский обсуждал с президентом Франции Эммануэлем Макроном возможность организовать отдельную встречу с Трампом.

Впоследствии Макрон кратко свел вместе американского и украинского лидеров на полях саммита. По данным одного из источников Bloomberg, Зеленский показал Трампу фотографии последствий российских ударов по Киеву, в частности поврежденного Успенского собора. Собеседник агентства утверждает, что это произвело впечатление на президента США.

После этого в графике Трампа появилась отдельная встреча с Зеленским, которой изначально не планировалось.

Комментируя ситуацию журналистам, Трамп заявил, что Россия должна заключить соглашение.

"Россия должна заключить соглашение. Все это просто абсурд. Я сделаю все, что смогу", – сказал он.

Bloomberg обращает внимание, что на этот раз президент США не повторял своих привычных призывов к Украине пойти на уступки.

Кроме того, Трамп не исключил возможности ужесточения санкций против Москвы после стабилизации ситуации на Ближнем Востоке.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер также заявил, что российская экономика несет серьезные потери из-за войны, что сказывается на настроениях в Москве.

По информации агентства, президент Франции предложил Зеленскому остаться на саммите до его завершения, чтобы у того было больше возможностей для общения с другими лидерами, в частности с Трампом.

В то же время Bloomberg подчеркивает, что речь идет не об официальном изменении политики США, а о сигналах, которые могут свидетельствовать о постепенной эволюции позиции американского президента в отношении войны в Украине.

Ход саммита G7 – последние новости

Накануне саммита Украина направила запрос на личную встречу президента Владимира Зеленского с кремлевским диктатором Владимиром Путиным в ходе G7. Издание Reuters отмечает, что встречу предлагалось провести при участии лидеров США и Европейского Союза.

В ответ пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что Украина якобы не передала России по официальным каналам предложение о возможной встрече президентов на полях саммита G7 во Франции. Песков также повторил уже известный тезис о том, что такие переговоры могут состояться в Москве.

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