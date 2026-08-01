Это древнейший город Европы – и в то же время один из самых дешевых и безопасных

Современный город буквально построен поверх древнеримских сооружений.

Самый древний непрерывно заселенный город Европы находится не в Италии и не в Греции, а в Болгарии, сообщает Travel Off Path.

Речь идет о Пловдиве – втором по величине городе страны с населением около 300 тысяч человек. По данным издания, история непрерывного заселения этой территории насчитывает более 8000 лет, поэтому город "старше" Афин, которые многие ошибочно считают древнейшим городом Европы, более чем на 3000 лет.

Наиболее заметный период в истории Пловдива – греко-римский. Как отмечают авторы материала, современный город буквально построен поверх древнеримских сооружений: главная пешеходная улица "Главная" проложена над руинами римского стадиона, фрагменты которого до сих пор видны то здесь, то там. А в центральном универмаге H&M можно спуститься под землю и увидеть сохранившиеся мраморные сиденья того же стадиона.

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Главная же достопримечательность города – Античный театр Филиппополиса (так в римские времена назывался Пловдив). Это один из наиболее хорошо сохранившихся римских театров в мире, рассчитанный на 7000 зрителей, и до сих пор здесь проводят концерты и оперные спектакли.

Но Пловдив – это не только античность. На холме Небет-Тепе сохранились доисторические остатки, датируемые примерно 4000 годом до нашей эры, а местами – следы поселений аж с VI тысячелетия до нашей эры. Здесь оставил свой след и Османский Стамбул: в центре города стоит мечеть Джумая XV века, а башня Сахат Тепе – одна из старейших часовых башен на Балканах.

Отдельная причина посетить город – цены. Питание в Пловдиве может стоить до 70% дешевле, а проживание – до 60% дешевле, чем в популярных западноевропейских городах, пишут СМИ.

Ориентировочные цены:

бюджетное жилье – $35–60 за ночь;

ужин на двоих (три блюда) – $35–55;

капучино – $2–3;

местное пиво – $2–3;

проезд в общественном транспорте – $0,60.

Известно, что минимальная зарплата в Болгарии составляет $714 в месяц.

При этом Пловдив входит в число самых безопасных городов Европы. По шкале Traveler Safety Index Болгария получила 89 баллов из 100, а Госдепартамент США относит страну к первому, самому низкому, уровню угрозы. Издание объясняет это небольшим размером города, крепкими соседскими связями, усиленным полицейским патрулированием в центре и районе Капана – и практически полным отсутствием уличной преступности, характерной для крупных мегаполисов. Из неприятностей авторы упоминают разве что единичные случаи не слишком вежливого внимания на улице и редкие карманные кражи.

Добраться до Пловдива, впрочем, не так просто: из Софии поезд идёт около 2,5 часов, а из Варны на Чёрном море – целых 7 часов с пересадками.

Город-призрак в Турции

Ранее УНИАН писал о жилом комплексе Burj Al Babas, где застройщики планировали возвести 732 роскошные виллы в виде сказочных замков, вдохновленных средневековой башней Галата и Девичьей башней в Стамбуле. Строительство началось в 2014 году, а стоимость каждой виллы составляла от 370 до 530 тысяч долларов – почти половину домов раскупили покупатели из стран Персидского залива ещё до завершения работ. Впрочем, проект столкнулся с протестами из-за невыплаты зарплат, неудачной попытки военного переворота в Турции и экономической нестабильности, из-за чего застройщик обанкротился. По состоянию на 2022 год ни один из 587 замков так и не был достроен, а сам комплекс превратился в заброшенный город-призрак, который годами разрушается под дождём и снегом.

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