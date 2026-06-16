Зеленский встретился с Трампом и Макроном в кулуарах саммита G7, - The Kyiv Independent

В настоящее время все трое принимают участие в более широкой встрече с другими лидерами "Группы семи".

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом США Дональдом Трампом и президентом Франции Эммануэлем Макроном в кулуарах саммита лидеров стран "Большой семерки" во французском Эвиане. Об этом сообщает издание The Kyiv Independent со ссылкой на два осведомленных источника.

Эта встреча стала первой встречей "лицом к лицу" за почти четыре месяца, пока Киев стремится возобновить мирные переговоры с Москвой, которые зашли в тупик.

Трое президентов в настоящее время принимают участие в совместной рабочей сессии с другими лидерами G7, где центральной темой обсуждения является война России против Украины.

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Как отмечает The Kyiv Independent, Зеленский, Трамп и Макрон были последними тремя лидерами, которые вошли в комнату для участия в обсуждении со всеми другими лидерами.

Сам Зеленский в своем Telegram подтвердил прибытие на саммит "Группы семи", где его встретил президент Франции.

"Уже начались содержательные встречи на саммите G7 во Франции. Эммануэль, господин президент, спасибо! График на день серьезный. Главное – усилить ПВО для Украины и подтолкнуть дипломатию, чтобы Россия завершила свою войну. Мир нужен", – заявил глава государства.

Мирные переговоры

Как сообщал УНИАН, ранее Зеленский предложил инициатору войны Владимиру Путину встретиться во время саммита G7, но российский диктатор отказался. Как выразился президент Украины, РФ в очередной раз продемонстрировала, что она не готова к диалогу по завершению войны.

Кроме того, Зеленский и Трамп предлагают Путину встретиться в Соединенных Штатах. Однако, по словам украинского президента, Путин этого не желает. "Мы обсуждали с США и Францией возможность встречи с Россией на полях G7 с участием всех демократических государств. Путин этого не хочет", – сказал он.

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