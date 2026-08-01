Сколько времени нужно уделять коту каждый день: ветеринары дали ответ

Простое физическое присутствие рядом с животным не считается полноценным взаимодействием.

Кошки считаются независимыми животными, однако для их физического и эмоционального здоровья важно регулярное общение с человеком. Ветеринары рассказали, сколько времени ежедневно нужно уделять домашнему питомцу, сообщает Futura Sciences.

Несмотря на распространенное мнение, что кошкам не нужно много внимания, они нуждаются как в физической, так и в умственной стимуляции.

Охота, игры, изучение окружающей среды и взаимодействие с человеком помогают поддерживать их благополучие.

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Просто находиться в одной комнате с котом недостаточно. Если хозяин занят телефоном или другими делами, животное воспринимает это как пассивное присутствие, а не настоящее взаимодействие.

Именно поэтому многие владельцы недооценивают потребности своих питомцев.

Сколько времени нужно уделять коту каждый день

Согласно обновленным рекомендациям, кошкам следует уделять от 30 до 60 минут внимания в день. При этом не обязательно делать это за один раз – большинство животных лучше реагируют на несколько коротких сеансов продолжительностью от пяти до 15 минут.

Специалисты советуют выделять в течение дня два-три периода, когда все внимание будет сосредоточено на питомце без отвлечения на телефон или другие дела.

Это время можно посвятить играм, поглаживанию, расчесыванию шерсти или просто общению. Важно, чтобы взаимодействие было активным, ведь простое нахождение рядом не дает такого же эффекта.

Потребность во внимании зависит и от возраста животного. Котятам обычно требуется от трёх до пяти игровых сеансов в день по 10 минут. Взрослым домашним кошкам рекомендуют не менее 30 минут активного взаимодействия ежедневно, тогда как животным с выходом на улицу может хватать 10–20 минут. Пожилые кошки обычно предпочитают более спокойное общение продолжительностью 10–15 минут.

Что важно во время взаимодействия

Эксперты отмечают, что даже несколько минут полного внимания могут быть полезнее, чем полчаса совместного времяпрепровождения с постоянными отвлекающими факторами.

Лучше всего подходят игры, имитирующие охоту. Для этого подойдут игрушки с перьями, веревки или небольшие плюшевые мышки. Лазерные указки также могут развлекать кошек, но такая игра должна заканчиваться возможностью поймать реальный предмет.

Разнообразить окружающую среду помогают картонные коробки, туннели и другие простые конструкции. Не менее важными остаются расчесывание шерсти и поглаживание, если они нравятся животному.

Преимущества регулярного взаимодействия и тревожные сигналы

Регулярная активность помогает предотвратить ожирение, поддерживать здоровый вес, мышечный тонус и подвижность. Также она положительно влияет на поведение кота. Например, короткая игра вечером в сочетании с небольшим приемом пищи может уменьшить ночную активность животного.

О недостатке стимуляции могут свидетельствовать царапины на мебели, нападание на ноги людей, чрезмерное мяуканье ночью или справление нужды вне лотка.

Специалисты советуют придерживаться простого распорядка: уделять время активному взаимодействию утром, приветствовать питомца по возвращении домой и устраивать вечером игру, имитирующую охоту.

Если проблемное поведение не исчезает, стоит обратиться к ветеринару или специалисту по поведению животных.

Еще больше интересного о кошках

Ранее ученые объяснили, что кошки спят до 16 часов в сутки не из-за лени. Отмечалось, что продолжительность сна у млекопитающих зависит сразу от нескольких факторов – метаболизма, размера тела и того, насколько вид подвержен риску стать чьей-то добычей. Животные, на которых активно охотятся, спят меньше и не так глубоко. А мелкий хищник, которого самого редко атакуют, может позволить себе долгий и крепкий сон практически без риска.

Также ученые выяснили, почему кошки на самом деле мурлыкают. По их словам, мурлыканье выполняет сразу несколько важных функций.

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