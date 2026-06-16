Европа призовет Трампа пересмотреть подход к Ирану и Украине на саммите G7, - Reuters

Европейские страны хотят показать, что готовы к переговорам с Путиным.

Лидеры Европы предупредят президента США Дональда Трампа на саммите G7, что поверхностное временное соглашение с Ираном может привести к закреплению ядерной программы и программы баллистических ракет Тегерана, а также призовут его пересмотреть свою стратегию в отношении Украины. Об этом сообщает Reuters.

Известно, что встреча на берегу Женевского озера соберет лидеров Франции, Великобритании, Канады, Германии, Италии, Японии и США, а также представителей Европейского Союза.

В то же время Трамп прибыл во Францию в понедельник вечером после того, как Вашингтон и Тегеран договорились о предварительном соглашении о прекращении огня, официальное подписание которого запланировано на пятницу.

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"Соглашение с Ираном принесет много успеха", - сказал Трамп вскоре после прибытия в Эвиан-ле-Бен.

В свою очередь президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что приоритетом является обеспечение "надежного, серьезного соглашения, которое будет окончательно заключено".

По его словам, во время обеда во вторник основное внимание будет уделено безопасному открытию Ормузского пролива, а именно возможной морской миссии под руководством Франции и Великобритании, а также определению альтернативных маршрутов поставок энергоносителей, обходящих эту водную артерию. Трамп заверил, что пролив будет "полностью открыт" уже в пятницу.

Также известно, что лидеры Объединенных Арабских Эмиратов, Катара и Египта примут участие в переговорах во вторник. Дипломаты говорят, что не ожидается, что они будут вступать в подробные дискуссии по поводу ядерной программы Ирана, но могут изложить свои ожидания.

Кроме того, европейские дипломаты рассматривают саммит как возможность убедить Трампа, что предыдущие предложения США по соглашению о прекращении боевых действий в Украине были слишком выгодны для Москвы.

Европейские страны хотят показать, что готовы к переговорам с российским диктатором Владимиром Путиным, усиливая санкции против РФ и увеличивая военную поддержку Украины.

В то же время Трамп подчеркнул, что Путин и президент Украины Владимир Зеленский "готовы принять меры в отношении войны". Зеленский примет участие в первой сессии дня, посвященной "построению мира в Украине", и, возможно, проведет отдельную встречу с Трампом.

"Украина удерживает линию фронта и даже частично отвоевывает территорию. Украина развила способность наносить удары по стратегическим целям глубоко в России. И Украина стала ведущим мировым производителем самого современного военного оборудования. С другой стороны, Россия испытывает напряжение и давление санкций... Военная экономика Путина никогда не была такой слабой", - заявила журналистам в Эвиане председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Политика Трампа - последние новости

Ранее Politico писало, что Трамп снова берется завершить войну в Украине, но Европу это уже не радует. Отмечается, что Трамп, прибыв во Францию для участия в саммите G7, пообещал сосредоточиться на урегулировании войны в Украине, мол, теперь у него будет для этого время.

По словам журналистов, эти слова вызвали беспокойство у главных европейских сторонников Украины. В частности, европейские чиновники опасаются, что президент США, освободившийся от необходимости ежедневно заниматься иранским кризисом, может попытаться вновь взять под контроль мирные переговоры по Украине.

В то же время обозреватель The Telegraph подчеркнул, что подход Трампа к Ирану может стать тревожным сигналом для Украины. Он обратил внимание на то, что стремление президента США продемонстрировать быстрый мир может распространиться и на другие конфликты.

"Из-за того, что нечто, называемое "миром", временно было восстановлено, президент Трамп попытается использовать это для других ситуаций. Он будет пытаться принести подобный "мир" и в Украину. Россия будет знать, как этим воспользоваться", - сказал автор материала.

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