Археологи вскрыли две египетские гробницы возрастом 5000 лет: они помогли понять, как строились пирамиды

Одна из самых интересных особенностей открытия - это то, насколько точно гробницы напоминают захоронение царя Хор-Дена в Абидосе, датируемое примерно 2950 годом до н.э.

На археологическом участке Джабаль-эль-Тайр в египетской провинции Минья были обнаружены две раннединастические гробницы, запечатанные около 5000 лет назад. Об этом пишет Daily Galaxy.

Отмечается, что пирамиды Гизы входят в число самых узнаваемых достопримечательностей мира, но они не были отправной точкой египетского монументального строительства. До того, как Великая пирамида Хеопса возвысилась над пустыней, египетские строители уже экспериментировали со все более сложными погребальными сооружениями.

Последние открытия в Джабаль-эль-Тайр помогают восполнить пробел в этой более ранней истории. Высший совет по древностям объявил о раскопках двух ранее не вскрытых гробниц, относящихся к раннединастическому периоду, предоставив археологам новые свидетельства о развитии погребальной архитектуры в период первых династий Египта.

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Джабаль-эль-Тайр, возможно, не так известен, как Долина царей, но это место использовалось в качестве кладбища на протяжении тысячелетий. В ходе раскопок были обнаружены захоронения, датируемые периодом от додинастического до позднего египетского времени, примерно с 664 по 332 год до н.э.

Интересно, что самые ранние египетские гробницы появились около 3100 года до н.э. в виде простых ям, облицованных кирпичом и покрытых штукатуркой. Со временем эти гробницы становились больше и сложнее. Во времена Первой династии царские захоронения были сосредоточены в Абидосе, в то время как высокопоставленные чиновники хоронились в Саккаре.

Эти гробницы включали подземные погребальные камеры, а также мастабы - надземные сооружения, в которых хранились погребальные принадлежности и которые отражали статус умершего. Две недавно обнаруженные гробницы относятся к этому ключевому этапу в эволюции египетской погребальной архитектуры.

Могут ли эти гробницы быть связаны с царской властью

Одна из самых интересных особенностей открытия - это то, насколько точно гробницы напоминают захоронение царя Хор-Дена в Абидосе, датируемое примерно 2950 годом до н.э.

Ученые сообщают, что гробница Хор-Дена была самой большой из известных гробниц Первой династии. Она включала ритуальное помещение, два больших складских помещения и 133 камеры, окружающие главную погребальную камеру.

Они также заметили, что одна из недавно раскопанных гробниц имела стены, утолщенные у основания и постепенно сужающиеся кверху. Они считают, что это свидетельствует о том, что строители понимали, как распределять вес сооружения.

Важно, что гробницы были построены из каменных блоков, и в первой до сих пор сохранились следы оксидов, оставшиеся от обработки и формовки камня. Исследователи также обнаружили деревянные опоры, встроенные в стены. Некоторые укрепляли отдельные участки, в то время как другие тянулись вдоль всей стены. Вторая гробница сохранилась с большей частью своих первоначальных каменных блоков.

На этом месте обнаружены новые находки

Отмечается, что в ходе раскопок также были обнаружены несколько додинастических захоронений, содержащих согнутые, в основном скелетированные человеческие останки, завернутые в растительные циновки. Рядом с телами были размещены керамические сосуды.

Министерство туризма и древностей Египта заявило, что декор керамики с черной каймой соответствует периодам Накада II и Накада III, предшествовавшим Первой династии. Археологи также обнаружили захоронения позднего периода, в которых сохранились остатки деревянных гробов, что свидетельствует о том, что люди продолжали использовать Джабаль аль-Тайр в качестве кладбища на протяжении многих веков.

Важно, что работы на этом месте продолжаются, "чтобы раскрыть больше его секретов", поскольку археологи продолжают обнаруживать новые свидетельства на одном из старейших египетских кладбищ.

Новости археологии

Более 7000 лет назад люди, жившие на территории современной западной пустыни Египта, построили таинственный круг из камней, который, возможно, помогал им читать небо и отслеживать смену времен года.

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