В Кремле придумали, почему Путин не встретился с Зеленским на саммите G7

Украина якобы не передала России по официальным каналам предложение о возможной встрече президента Владимира Зеленского и российского диктатора в кулуарах саммита G7 во Франции. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в комментарии российским пропагандистским СМИ.
Комментируя перспективы двусторонних переговоров лидеров Украины и РФ, Песков также повторил уже известный тезис о том, что такие переговоры могут состояться в Москве.
"Если Зеленский готов говорить ответственно и серьезно, то он всегда может приехать в Москву, где его примут", – заявил пресс-секретарь Путина.
Песков также сообщил, что спецпредставители Трампа Виткофф и Кушнер могут приехать в Москву в ближайшее время, но точных дат пока нет.
Встреча Зеленского и Путина – последние новости
Как сообщал УНИАН, Украина направила запрос на личную встречу президента Владимира Зеленского с кремлевским диктатором Владимиром Путиным во время саммита "Большой семерки".
Отмечается, что встречу предлагалось провести при участии лидеров США и Европейского Союза. Впрочем, как высказался президент Украины, РФ в очередной раз продемонстрировала, что она не готова к диалогу о завершении войны. США же, по его словам, согласились пригласить Путина на встречу, которая должна была начаться уже в этот понедельник.