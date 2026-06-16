В Кремле придумали, почему Путин не встретился с Зеленским на саммите G7

В свою очередь Песков сообщил, что специальные представители Трампа Уиткофф и Кушнер прибудут в Москву в ближайшее время, однако точных дат пока нет.

Украина якобы не передала России по официальным каналам предложение о возможной встрече президента Владимира Зеленского и российского диктатора в кулуарах саммита G7 во Франции. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в комментарии российским пропагандистским СМИ.

Комментируя перспективы двусторонних переговоров лидеров Украины и РФ, Песков также повторил уже известный тезис о том, что такие переговоры могут состояться в Москве.

"Если Зеленский готов говорить ответственно и серьезно, то он всегда может приехать в Москву, где его примут", – заявил пресс-секретарь Путина.

Видео дня

Песков также сообщил, что спецпредставители Трампа Виткофф и Кушнер могут приехать в Москву в ближайшее время, но точных дат пока нет.

Встреча Зеленского и Путина – последние новости

Как сообщал УНИАН, Украина направила запрос на личную встречу президента Владимира Зеленского с кремлевским диктатором Владимиром Путиным во время саммита "Большой семерки".

Отмечается, что встречу предлагалось провести при участии лидеров США и Европейского Союза. Впрочем, как высказался президент Украины, РФ в очередной раз продемонстрировала, что она не готова к диалогу о завершении войны. США же, по его словам, согласились пригласить Путина на встречу, которая должна была начаться уже в этот понедельник.

Вас также могут заинтересовать новости: