К США на первом месте есть вопрос: Дикий разнес рейтинг армий мира за позицию Украины

По мнению эксперта, эти данные "вызывают смех" и свидетельствуют о том, что аналитики игнорируют реалии 2026 года.

Украина заняла 20-е место в глобальном рейтинге военной мощи по оценке Global Firepower, и такие показатели вызывают смех, сообщает ветеран российско-украинской войны, экс-командир роты батальона "Айдар", директор Национального антарктического научного центра Евгений Дикий.

"Такое ощущение, будто люди живут не в 2026 году. С одной стороны, они как будто видят реальную войну, самую большую после Второй мировой. А в то же время они не могут выйти за пределы того, чему их когда-то учили в военных колледжах. Яркий пример по морской компоненте. Они в графе сильные стороны Украины указывают, что мы сильны, потому что смогли морскими дронами завоевать преимущество в Черном море", – сказал Дикий в эфире Radio NV.

А после этого, по его словам, пишут, что нашим слабым местом является отсутствие такого конвенционного флота старого типа. Дикий задается вопросом, нужен ли старый флот, является ли его отсутствие минусом, если абзацем выше авторы рейтинга написали, что этот конвенционный флот можно разбить дронами.

Видео дня

Он отметил, что показателем боеспособности армии является ее возможность выполнять боевые задачи. И в таком случае армия, которая четыре года подряд успешно сдерживает "вторую армию мира", должна занимать хотя бы третью позицию.

"Просто элементарная логика. Вторая и двадцатая. Но почему двадцатая уже четыре года успешно бьет вторую. Да, не побеждает пока. Но четыре года успешно ее сдерживает. И у них не возникает вопроса, что эти две цифры как-то не играют", – добавил Дикий.

Он также выразил сомнения по поводу того, что Соединенные Штаты занимают первое место в этом рейтинге.

"Да, против такой страны как Венесуэла недавно так называемая первая армия мира провела действительно блестящую спецоперацию. Но это именно спецоперация. Они задействовали примерно такое же количество армии, которое у россиян было задействовано в начале большого вторжения. Для того, чтобы просто обеспечить высадку одной группы спецназовцев, которые похитили одного человека. По такому масштабу операций оценивать армию – это большой вопрос. Я бы посмотрел, а чего стоит эта армия сейчас в большой войне", – отметил Дикий.

Рейтинг армий мира – что известно

Ранее УНИАН писал, что в рейтинге Global Firepower в ТОП-5 стран с самыми сильными армиями мира входят США, Россия, Китай, Индия и Южная Корея. Тогда как украинская армия, находясь на 20-й строчке, якобы уступает Испании и Египту.

Из преимуществ украинской армии аналитики отмечают размеры, военно-морской потенциал, объемы добычи угля, размеры железнодорожной сети и объемы расходов на оборону. Тогда как слабыми сторонами Украины являются отсутствие флота и большие объемы потребления угля, нефти и газа.

Вас также могут заинтересовать новости: