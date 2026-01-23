'Набирают последний мусор': Дикий высказался о росте потерь РФ на фронте

В России также уменьшаются выплаты по контрактам, отметил эксперт.

У россиян увеличились потери на фронте из-за того, что они набирают в ряды вооруженных сил "кого попало". Такое мнение в эфире "Radio NV" высказал Евгений Дикий, ветеран российско-украинской войны, бывший командир роты батальона Айдар, директор Национального антарктического научного центра.

"Они пока по количеству более-менее потери компенсируют, хотя на самом деле в последние месяцы уже тоже у них пошел минус накапливаться. Но до недавнего времени по крайней мере они компенсировали потери. Но кем? Они набирают фактически бомжей, алкоголиков, последний мусор, который готов продаться за эти деньги. А деньги уменьшаются, выплаты уменьшаются, соответственно даже алкоголиков становится покупать все труднее", - сказал Дикий.

Он добавил, что таким образом невозможно компенсировать ни потери среди офицерского состава, ни среди сержантов или технических специалистов. И поэтому, даже при условии более-менее постоянной количественной компенсации, качество армии РФ с каждым месяцем падает.

"А чем ниже качество, тем, соответственно, больше нужно потерь за одно и то же продвижение на условный 1 км. Грубо говоря, 1 км взят профессионалами, 1 км взят мобиками и 1 км взят этим вот тем, что сейчас. Они абсолютно разное количество двухсотых стоят", - отметил Дикий.

Потери РФ на фронте: важные новости

Ранее журналисты Business Insider писали, что потери РФ на фронте приближаются к точке перелома. По данным Генсека НАТО, Москва ежемесячно теряет 20-25 тысяч военных убитыми. И даже для Кремля такие показатели неприемлемы.

Между тем руководитель проектов по безопасности Центра глобалистики "Стратегия 21" Павел Лакийчук отмечает, что сил, которые РФ удается собрать, пока недостаточно не только для достижения стратегических целей, но и для выполнения тактических задач. В то же время он отметил, что рост потерь России не стоит воспринимать как переломный момент в войне - скорее речь идет об устойчивой тенденции.

