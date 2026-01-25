Опубликован рейтинг сильнейших армий мира в 2026 году: на каком месте Украина

При составлении рейтинга учитывались не только размеры армии, но и экономический потенциал страны.

В 2026 году Украина заняла 20-е место в глобальном рейтинге военной мощи. Оценку военного потенциала 145 стран мира провел аналитический ресурс Global Firepower, который ежегодно готовит такой рейтинг.

Место страны в глобальном рейтинге военной мощи оценивается на основе более 60 показателей, среди которых не только номинальные показатели количества солдат и военной техники, но также экономический и демографический потенциал.

Так, сильными сторонами Украины составители рейтинга считают именно размеры действующей армии (количество солдат и резервистов, а также военной техники), военно-морской потенциал (вероятно, благодаря морским дронам), объемы добычи угля, размеры железнодорожной сети и объемы расходов на оборону. В то же время слабыми сторонами Украины названы отсутствие подводных лодок и крупных боевых кораблей (типа авианосец, фрегат, корвет, эсминец), собственных танкеров, а также большие объемы потребления угля, нефти и газа.

В рейтинге по комплексу факторов Украина оказалась рядом с Испанией (18 место), Египтом (19 место), Польшей (21 место) и Тайванем (22 место).

Первая десятка самых сильных стран мира по версии Global Firepower выглядит следующим образом:

Соединенные Штаты Америки Российская Федерация Китайская Народная Республика Индия Южная Корея Франция Япония Великобритания Турция Италия

Как писал УНИАН, войска США оказались значительно хуже подготовлены к действиям в Арктике, чем армии северных европейских стран. Так, во время совместных учений в северной Норвегии американцы испытывали серьезные трудности, из-за чего командование даже просило финских военных, которые играли роль противника, действовать менее жестко, чтобы не деморализовать американцев.

Также мы рассказывали, что Россия больше не может считаться "страной танков", потому что она полностью исчерпала складские запасы более-менее современных танков. Единственным относительно массовым резервом для пополнения армии стали морально и технически устаревшие Т-62, которые не соответствуют требованиям современного поля боя из-за слабой брони, недостаточной огневой мощи, низкой подвижности и устаревшей электроники.

