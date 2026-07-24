Евросоюз ввел санкции против российского переговорщика по вопросу войны в Украине

В Евросоюзе пояснили, что Мединский поддерживает действия и политику, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины

В 21-м пакете санкций против России Европейский Союз одобрил ограничения в отношении помощника главы Кремля Владимира Мединского, который также неоднократно выступал в роли переговорщика, сообщается в пресс-службе ЕС.

В документе отмечается, что Владимир Мединский – российский историк и давний помощник российского диктатора Владимира Путина. В частности, в 2025 году он возглавлял российскую делегацию на переговорах между Россией и Украиной в Турции.

"Он является центральной фигурой правительственной пропаганды. Он является автором учебников, представляющих Украину как часть "русского мира", защищал "специальную военную операцию" в Украине и отрицал похищение украинских детей Россией", – говорится в пояснительной заметке к решению.

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В Евросоюзе пояснили, что Мединский поддерживает действия и политику, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.

"Либо стабильности или безопасности в Украине, либо препятствуют работе международных организаций в Украине путем использования скоординированных манипуляций информацией и вмешательства", – говорится в сообщении.

Издание отметило, что помимо Мединского, в санкционном списке Евросоюза также упоминаются президент Федерации спортивной борьбы РФ Михаил Мамиашвили и президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.

Санкции ЕС против России: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что аналитик Майкл Кларк назвал Мединского "мерзким типом", у которого "безумное представление о российской истории", и он любит "читать всем лекции" на эту тему. Кларк отметил, что Мединский ругается матом и нападает на украинскую делегацию. Предполагается, что его цель – заставить их уйти и заявить, что переговоры провалились.

Также мы писали, что Совет Европейского Союза принял решение применить ограничительные меры в отношении одного физического и пяти юридических лиц, связанных с российской военной агрессией против Украины. В сообщении говорится, что санкции связаны со смертоносными массированными ударами по Киеву в ночь на 1 и в ночь на 5 июля. Лица, подпадающие под санкции, входят в российский военно-промышленный комплекс, в частности, занимаются производством дронов. Примечательно, что все пять юридических компаний, в отношении которых введены санкции, входят в группу компаний "АБС Электро", которая разрабатывает и производит электронные и радиоэлектронные компоненты, необходимые для дронов.

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